WEC 2026 | Antonio Felix da Costa nuovo pilota di Alpine Endurance Team [FOTO]

Nuovo ingresso nella squadra piloti di Alpine Endurance Team che accoglie l’arrivo di Antonio Felix da Costa nella line-up che correrà nel WEC 2026. Capace di farsi apprezzare per velocità, versatilità e determinazione, il pilota portoghese si è affermato come uno dei talenti più completi della sua generazione ed è pronto a portare la sua esperienza in Alpine, con quale ha siglato un accordo pluriennale.

Campione in Formula E nel 2019-2020

Classe 1991, nato a Cascais, Felix da Costa si è formato nella scuola del Formula Renault, raccogliendo ottimi risultati in tutte le competizioni sulle monoposto arrivando a prender parte a diversi test in Formula 1. Il pilota portoghese, capace di conquistare successi anche nel DTM e nelle gare GT, si è distinto anche in Formule E, dove ha vinto il titolo mondiale nella stagione 2019-2020. Già protagonista nel mondo endurance, con il debutto in LMGTE Pro, per poi passare alla categoria LMP2, dove ha vinto il titolo di categoria e la 24 Ore di Le Mans nel 2022, il lusitano è successivamente passato alla categoria Hypercar contribuendo alla vittoria del titolo costruttori della sua squadra.

Le parole di Antonio Felix da Costa

Pronto a tornare a competere nel FIA WEC, Antonio Felix da Costa il mese prossimo sarà protagonista al volante dell’Alpine A424 nei Rookies Test in Baherin. Il pilota portoghese commenta così la sua nuova avventura col marchio francese: “Sono molto contento di entrare a far parte dell’Alpine Endurance Team. Tornare nel Campionato Mondiale Endurance era uno dei miei obiettivi principali e sono particolarmente felice di farlo con un costruttore che si è riorganizzato in modo audace e ambizioso e che ora compete in prima linea nelle gare di Endurance. Alpine ha una ricca tradizione agonistica ed entrare a far parte di questo ecosistema è davvero entusiasmante. Il team vanta un eccellente livello di prestazioni e ha recentemente ottenuto la sua prima vittoria con la A424, rendendo questo il momento ideale per iniziare la nostra collaborazione. Tutti conoscono la mia passione per l’Endurance. Ho lavorato duramente per diventare un pilota completo in questa disciplina e, dopo aver vinto il titolo in LMP2, il mio obiettivo ora è contribuire al successo di Alpine nella categoria regina. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il team, i miei compagni di squadra e tutti gli ingegneri e i meccanici”.

Lapierre: “Veloce, esperto e grande conoscitore della categoria”

Nicolas Lapierre, Direttore Sportivo Alpine Endurance Team, spiega quali sono i motivi che hanno portato il brand a scegliere il pilota portoghese: “Il profilo di Antonio è esattamente quello che stavamo cercando: velocità, esperienza e una conoscenza approfondita delle gare di Endurance e della 24 Ore di Le Mans. I suoi risultati in diverse categorie parlano da soli e sappiamo che darà un grande contributo al team, sia dal punto di vista sportivo che personale. È un pilota completo, determinato e carismatico che si integrerà rapidamente nella nostra struttura. Non vediamo l’ora di intraprendere questa nuova avventura e di iniziare a lavorare insieme per rendere Alpine una forza sempre più forte in prima linea nel FIA WEC”.

Rate this post