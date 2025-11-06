Il 71% degli italiani ha una scarsa conoscenza del nuovo Codice della strada secondo uno studio

I risultati dell’indagine confermano un quadro critico

di Andrea Senatore6 Novembre, 2025

Sicurezza stradale

Il 71% degli italiani ha una scarsa conoscenza del nuovo Codice della strada secondo uno studio

Nel mese dedicato alla Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada, emerge un quadro che non lascia spazio a tregue. I dati ISTAT 2024 mostrano un Paese ancora lontano dagli obiettivi europei: in Italia si sono registrati 173.364 incidenti con lesioni, 3.030 vittime e oltre 233 mila feriti. Con 51,4 morti ogni milione di abitanti, un valore superiore alla media UE, la sicurezza stradale resta un’emergenza nazionale. L’Europa punta a dimezzare le vittime entro il 2030, traguardo raggiungibile solo affiancando alle sanzioni una diffusa cultura della prevenzione.

Sette italiani su dieci riconoscono di dover ripassare il Codice della Strada

In questo scenario si inserisce Locauto Group, leader italiano nel noleggio di veicoli, che con la seconda edizione di “Locauto on Tour” rinnova il proprio impegno nell’educazione stradale. Il progetto si sviluppa lungo due direttrici: una ricerca nazionale condotta con YouGov e un ciclo di otto incontri formativi nelle scuole superiori di Pescara, Verona, Palermo e Pisa, in programma tra novembre 2025 e febbraio 2026. «La prevenzione nasce dall’educazione e dalla consapevolezza» afferma la CEO Raffaella Tavazza. «È tra i giovani che si crea il cambiamento».

I risultati dell’indagine confermano un quadro critico. Sette italiani su dieci riconoscono di dover ripassare il Codice della Strada, mentre un 35% dei neopatentati ignora limiti di velocità e tasso alcolemico. La scarsa consapevolezza delle nuove norme è evidente: il 57% non sa che la patente può essere sospesa in caso di positività al test antidroga, il 63% ignora le sanzioni per chi supera 1,5 g/l di alcol nel sangue e il 73% non conosce il rischio di confisca del veicolo.

Sul fronte dei comportamenti, il 32% ammette di guidare dopo aver bevuto, il 14% dopo l’uso di stupefacenti, mentre il 46% utilizza il cellulare al volante. Oltre la metà guida pur essendo stanca e non saprebbe come comportarsi in caso d’incidente. Rendere le strade più sicure significa educare, formare e responsabilizzare. Il percorso verso il 2030 parte da qui: dalla conoscenza e da un nuovo senso civico alla guida.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)
Alcolock: al via lo scorso weekend, ecco come funziona Alcolock: al via lo scorso weekend, ecco come funziona
Notizie

Alcolock: al via lo scorso weekend, ecco come funziona

Sul Portale dell’automobilista non sono ancora disponibili gli elenchi ufficiali dei produttori e delle officine autorizzate
Lo scorso venerdì è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che definisce le regole per l’uso dell’alcolock, il dispositivo

Ultime news

Foto

Maserati GranTurismo Rosso Velluto e GranCabrio Oro Lirico Renault Twingo 2026 - Foto Parigi Formula E - Monoposto GEN4 Mercedes CLA Hybrid 2026 Lexus LBX Vibrant Edition Alfa Romeo - Maserati - BOTTEGAFUORISERIE Alfa Romeo Junior edizione Milano Cortina 2026 Display Samsung - Concessionari Stellantis Premio Auto Europa 2026 - Finaliste Apertura Lamborghini Torino Citroen Ami Dark Side Cybex - Presentazione indagine Altroconsumo Tutte le foto