Lexus LBX Vibrant Edition: dettagli esclusivi aggiungono stile al crossover premium [FOTO]

Il crossover Lexus LBX amplia la gamma con il debutto della nuova versione Vibrant Edition, un allestimento che accresce lo stile sportivo, dinamico e distintivo del modello best-seller del marchio premium giapponese. Disponibile già per essere ordinata in Italia, con un prezzo di partenza di 42.000 €, la Lexus LBX Vibrant Edition strizza l’occhio agli automobilisti più giovani con una promozione di lancio con formula di finanziamento dedicata agli under 35 che comprende un anno di polizza RCA e tre tagliandi di manutenzione.

Anteprima alle Nitto ATP Finals di Torino

La Lexus LBX Vibrant Edition, equipaggiata con il powertrain full hybrid da 136 CV, farà il suo debutto in anteprima alle Nitto ATP Finals di tennis di Torino, in programma a partire dal 9 novembre. Forte degli oltre 6.000 esemplari giù consegnati in Italia, che ne fanno la Lexus più venduta nel nostro Paese, la LBX allarga ulteriormente la propria offerta aggiungendo maggiore esclusività e ricercatezza con l’allestimento Vibrant Edition.

Dettagli neri fuori, elementi in Dark Rose dentro

A caratterizzare gli esterni della Lexus LBX Vibrant Edition ci sono i cerchi da 18 pollici con finitura nero opaco, con quest’ultima presente anche su paraurti, spoiler anteriore e posteriore, modanature dei finestrini e portiere. Sul frontale della vettura spicca la griglia placcata in nero. Questi dettagli scuri si combinano con le tre tinte carrozzeria disponibili: Black, Pure White e Emotional Rad, con quest’ultime due che offrono anche la possibilità di avere, in optional, il tetto nero a contrasto.

Nell’abitacolo, a fornire il carattere “vibrante” a questo allestimento della Lexus LBX ci sono i rivestimenti in pelle semi-anilina nera con una serie di elementi (imbottiture, sezioni delle spalle, griffe, console centrale e braccioli delle portiere anteriori) a contrasto in tinta Dark Rose, colore ripreso anche dalla cinture di sicurezza impreziosite, così come gli schienali dei sedili, dalle cuciture rosse a doppio binario Tatami.

