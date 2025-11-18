Il gruppo Cavauto porta a Milano Auto Classica l’intera gamma Corvette
Tra i modelli esposti spiccano Corvette E-Ray Convertibile, Stingray Coupé, Z06 Coupé e una preziosa C2 Stingray Split Window
Corvette
Il Gruppo Cavauto, unico distributore ufficiale Chevrolet Corvette per l’Italia grazie al mandato del distributore europeo Hedin Sport Car, presenta per la prima volta a Milano Auto Classica l’intera gamma Corvette. Un evento di grande rilievo per gli appassionati dell’automobilismo americano, che potranno ammirare da vicino modelli leggendari e novità tecnologiche d’avanguardia.
L’intera gamma Corvette sarà presente a Milano Auto Classica 2025
Tra i modelli esposti spiccano Corvette E-Ray Convertibile, Stingray Coupé, Z06 Coupé e una preziosa C2 Stingray Split Window del 1963, autentico gioiello storico. La E-Ray rappresenta una svolta epocale: è la prima Corvette elettrificata a trazione integrale e-AWD, dotata del V8 LT2 da 6.2 litri abbinato a un motore elettrico anteriore per una potenza combinata di 644 CV. Prestazioni straordinarie, con uno 0-100 km/h in 2,9 secondi e velocità massima di 291 km/h.
La Stingray riafferma l’essenza della sportiva americana: V8 aspirato da 482 CV montato in posizione centrale, sospensioni Magnetic Ride Control 4.0 e un equilibrio perfetto tra prestazioni e usabilità quotidiana. Esposta nella colorazione Hypersonic Gray, si distingue per l’allestimento 3LT e per l’eccezionale rapporto qualità-prezzo.
La Corvette Z06, invece, rappresenta il vertice prestazionale del marchio. Dotata del rivoluzionario V8 5.5L a manovellismo piatto da 646 CV, eredita soluzioni dalla versione GT3 da competizione, tra cui carreggiate allargate, aerodinamica dedicata e impianto frenante carboceramico. Il modello esposto è proposto nella vibrante Accelerate Yellow, omaggio alle Corvette racing.
A chiudere la gamma, l’iconica C2 Stingray Split Window del 1963, rarità da collezione e simbolo del design americano più audace. Con tecnologie avanzate, ampia possibilità di personalizzazione e un posizionamento di mercato estremamente competitivo, la gamma Corvette esposta da Cavauto conferma l’eredità del marchio e la sua capacità di offrire emozioni autentiche a un pubblico appassionato.
