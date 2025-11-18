Il gruppo Cavauto porta a Milano Auto Classica l’intera gamma Corvette

Il Gruppo Cavauto, unico distributore ufficiale Chevrolet Corvette per l’Italia grazie al mandato del distributore europeo Hedin Sport Car, presenta per la prima volta a Milano Auto Classica l’intera gamma Corvette. Un evento di grande rilievo per gli appassionati dell’automobilismo americano, che potranno ammirare da vicino modelli leggendari e novità tecnologiche d’avanguardia.

L’intera gamma Corvette sarà presente a Milano Auto Classica 2025

Tra i modelli esposti spiccano Corvette E-Ray Convertibile, Stingray Coupé, Z06 Coupé e una preziosa C2 Stingray Split Window del 1963, autentico gioiello storico. La E-Ray rappresenta una svolta epocale: è la prima Corvette elettrificata a trazione integrale e-AWD, dotata del V8 LT2 da 6.2 litri abbinato a un motore elettrico anteriore per una potenza combinata di 644 CV. Prestazioni straordinarie, con uno 0-100 km/h in 2,9 secondi e velocità massima di 291 km/h.

La Stingray riafferma l’essenza della sportiva americana: V8 aspirato da 482 CV montato in posizione centrale, sospensioni Magnetic Ride Control 4.0 e un equilibrio perfetto tra prestazioni e usabilità quotidiana. Esposta nella colorazione Hypersonic Gray, si distingue per l’allestimento 3LT e per l’eccezionale rapporto qualità-prezzo.

La Corvette Z06, invece, rappresenta il vertice prestazionale del marchio. Dotata del rivoluzionario V8 5.5L a manovellismo piatto da 646 CV, eredita soluzioni dalla versione GT3 da competizione, tra cui carreggiate allargate, aerodinamica dedicata e impianto frenante carboceramico. Il modello esposto è proposto nella vibrante Accelerate Yellow, omaggio alle Corvette racing.

A chiudere la gamma, l’iconica C2 Stingray Split Window del 1963, rarità da collezione e simbolo del design americano più audace. Con tecnologie avanzate, ampia possibilità di personalizzazione e un posizionamento di mercato estremamente competitivo, la gamma Corvette esposta da Cavauto conferma l’eredità del marchio e la sua capacità di offrire emozioni autentiche a un pubblico appassionato.

