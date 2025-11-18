Milano, tassista recupera ubriaco fermato dalla Polizia ma anche lui è positivo all’alcoltest: entrambi denunciati

di Andrea Senatore18 Novembre, 2025

Una normale notte di controlli stradali a Milano si è trasformata in una scena quasi paradossale. I carabinieri fermano un 34enne ubriaco alla guida, i cui valori dell’etilometro parlano chiaro: 0,87 alla prima prova e 0,90 alla seconda, ben oltre il limite consentito. L’uomo viene subito denunciato, ma l’unica auto di famiglia rischia di finire nel deposito giudiziario.

Per evitare la sanzione, il 34enne chiama immediatamente la madre, che contatta un taxi per recuperare il veicolo. All’arrivo della donna, i militari le fanno sottoporre l’alcoltest: tutto nella norma. Ma proprio mentre verificano la situazione, percepiscono un forte odore di alcol provenire dall’abitacolo del taxi.

Il conducente, un 64enne tassista, resta sorpreso dalla richiesta dei carabinieri ma accetta di sottoporsi al test. I risultati, però, sono allarmanti: 0,84 alla prima prova e 0,85 alla seconda. Per un automobilista qualsiasi, si tratta già di valori oltre il limite; per un tassista in servizio, invece, la tolleranza è zero.

Il 64enne viene quindi denunciato e rischia ora la revoca definitiva della licenza. Una situazione surreale che ha visto due persone finite nei guai in una sola notte, entrambe a causa dell’alcol, e che evidenzia quanto sia fondamentale rispettare le regole della strada, soprattutto per chi trasporta persone.

