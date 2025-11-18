Hyundai automotive partner della Milano21 Half Marathon

Hyundai continua a correre accanto a chi ama mettersi in gioco, respirare la città e sentire l’energia di una comunità che si muove insieme. Lo si è visto chiaramente a Verona, dove la Eurospin Verona Run Marathon 2025 ha trasformato una mattina di sport in una festa diffusa, fatta di sorrisi, musica e passi che risuonavano tra i vicoli e i monumenti del centro storico.

Hyundai accoglierà i visitatori in un’area esperienziale dedicata a mobilità elettrica e benessere

Piazza delle Erbe è diventata un piccolo tempio della motivazione: sotto l’arco Hyundai, i runner hanno trovato l’attivazione “One Last Push”, capace di regalare l’incoraggiamento che serve proprio quando le gambe iniziano a chiedere tregua. Messaggi personalizzati, musica trascinante e l’affetto del pubblico hanno creato un mix perfetto, mentre le rive dell’Adige e l’Arena facevano da cornice a un’esperienza collettiva ricca di emozioni.

Fuori dal tracciato, il cuore pulsante dell’evento è stato il PalaOlimpia AGSM Forum, dove Hyundai ha costruito un vero villaggio dell’innovazione: qui famiglie, runner e curiosi hanno potuto scoprire da vicino la mobilità elettrica con Inster, Kona EV e Ioniq 5, provare esperienze interattive e vivere momenti di connessione autentica.

Adesso l’energia della corsa si sposta a Milano. Il 23 novembre 2025 andrà in scena la Milano21 Half Marathon, un percorso che sembra disegnato per raccontare la città attraverso i suoi luoghi più iconici: il Castello Sforzesco, il Duomo, il verde di Parco Sempione e la Darsena. Ai Magazzini Raccordati, Hyundai accoglierà i runner con strumenti per analizzare l’impronta dei piedi, video in cui raccontare la propria emozione, photobooth e un nuovo momento “One Last Push” lungo il percorso. Nell’area test drive, invece, protagoniste saranno Ioniq 5, Kona EV e Inster Cross.

Con “Run to Progress”, Hyundai non si limita a sostenere eventi sportivi: accompagna le persone, valorizza le loro storie e trasforma ogni gara in un’esperienza che celebra movimento, innovazione e futuro sostenibile. Una corsa, sì. Ma soprattutto, un cammino condiviso.

Rate this post