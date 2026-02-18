Incentivi auto 2026: si avvicina un bonus per le elettriche dall’UE

Il 2026, almeno per ora, non ha incentivi per le auto in Italia, ma la situazione potrebbe cambiare nelle prossime settimane. Secondo quanto anticipato dal Financial Times, la Commissione Europea sta valutando l’introduzione di bonus per le vetture a zero emissioni. La norma dovrebbe far parte dell’Industrial Accelerator Act, la cui presentazione è fissata per il 25 febbraio.

Anche l’idrogeno

Questa misura sarebbe destinata in primis, come dicevamo, alle auto elettriche, ma potrebbe riguardare anche le vetture ibride plug-in e ad idrogeno, per favorire più generalmente la transizione verso l’elettrificazione ed i modelli green. Secondo il quotidiano britannico, che ha visionato la bozza del provvedimento, ci sarebbero due paletti per poter ottenere l’incentivo: deve avere almeno il 70% di componenti prodotti nell’UE e l’assemblaggio deve avvenire nell’Unione.

L’obiettivo è quello di proteggere l’industria automobilistica europea, dopo la recente revisione del Green Deal, con il cambiamento alla norma sul blocco alla vendita dei motori termici dal 2035. Non ci sono, invece, ancora indicazioni legate alle possibili fasce, quanti fondi saranno stanziati e quando questi possibili incentivi dovrebbero entrare effettivamente in vigore.

Pro e contro

Il mondo dell’automotive è abbastanza diviso, su questo possibile provvedimento, visto che più di un costruttore teme ritorsioni commerciali da parte della Cina. Parlando di pro e contro, c’è chi accoglie con favore questa idea come Renault e chi è più scettico, come i produttori tedeschi, come BMW e Mercedes. Il CEO della casa della Stella è Ola Kallenius, anche presidente ACEA, l’associazione dei costruttori europei, che teme una politica troppo aggressiva.

