Incidente stradale per Udogie: il calciatore dell’Udinese sbanda e distrugge sedie e tavolini di un bar

Incidente stradale per Destiny Udogie, calciatore dell’Udinese, che ha perso il controllo della sua auto finendo per travolgere i tavolini, le sedie e gli ombrelloni di un bar nel centro di Udine.

L’incidente nella notte con la sua Mercedes

Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 aprile, Udogie avrebbe sbandato mentre era alla guida della sua Mercedes distruggendo buona parte degli arredi esterni del bar White Bar di via Tiberio Deciani, in centro a Udine. L’incidente, nel quale per fortuna non ci sono feriti, è accaduto intorno alle 3 di notte. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri che hanno sottoposto il calciatore dell’Udinese a tutti gli accertamenti del caso, di cui non si conoscono ancora gli esiti.

Distrutti gli arredi esterni di un bar

Questa mattina, dopo aver trovato il nastro bianco e rosso a delimitare l’area esterna con tutti i detriti degli arredi distrutti, la titolare del locale ha raccontato: “Sembra che sia scoppiata una bomba”. Da una primissima stima i danni causati da Udogie con la sua auto ammonterebbero a circa 3.000 €: “Sono andate distrutte 12 sedie, 3 tavolini, 2 ombrelloni, 5 porta piante grandi e una decina di piante”, ha detto la proprietaria del bar. Inoltre uno degli ombrelloni colpiti nell’impatto è finito sotto un’auto in sosta, pure quelle colpita dalla Mercedes fuori controllo di Udogie.

