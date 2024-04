Ironia Alfa Romeo: Milano diventa Junior anche sulle mappe

Alfa Romeo negli ultimi giorni è stata al centro dell’attenzione nel mondo dei motori e non solo per il clamoroso cambio di nome del suo ultimo modello. Alfa Romeo Milano infatti è diventato Alfa Romeo Junior. Imparato parlando ai microfoni di SkyTG24 ha detto che la mossa è stata fatta per rasserenare gli animi e per evitare pericolose polemiche politiche che avrebbero potuto creare problemi al modello i cui ordini sono partiti ufficialmente nelle scorse ore.

Alfa Romeo scherza sul cambio di nome e Milano diventa Junior anche sulle mappe

Nonostante la mossa abbia creato sicuramente quallche turbolenza anche dentro Alfa Romeo, la casa automobilistica del Biscione nelle scorse ore ha voluto stemperare gli animi con un po’ di ironia. Il brand premium di Stellantis ha condiviso sul proprio profilo sui social media le mappe digitali del sistema di navigazione dell’auto, sostituendo la scritta “Milano” con “Junior”. Questa provocazione è stata ripresa anche dal CEO Jean-Philippe Imparato, sul suo profilo del social X. Ovviamente si tratta di un modo per scherzare sulla vicenda che nei giorni scorsi ha creato un vero e proprio dibattito. Il tutto era partito dal nome Milano che secondo il Ministro Urso non poteva essere dato ad una vettura prodotta in Polonia.

Imparato che nei giorni scorsi ha invitato i politici ad occuparsi di cose serie tipo l’avanzata delle case cinesi in Europa ha comunque deciso per il cambio di nome in modo da togliere ogni polemica. Questo clamoroso cambio di nome ha fatto parlare di questa vettura tutto il mondo. Chissà che questa pubblicità gratuita alla fine non risulti una mossa vincente.

Rate this post