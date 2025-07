Jaecoo 5: parte il progetto globale di co-creazione

Omoda & Jaecoo hanno avviato il reclutamento per il progetto di co-creazione di Jaecoo J5, seguito al successo di Omoda 7. Jaecoo J5, mantenendo l’immagine robusta ed elegante del marchio, introduce innovazioni basate sul concetto “From Classics, Beyond Classic”. Il design ispirato alla vita all’aria aperta invita a esperienze outdoor e fa parte di un ecosistema di mobilità pet-friendly per l’élite urbana.

Omodoa & Jaecoo avvia il progetto di co-creazione di Jaecoo 5

Il reclutamento globale non pone limiti di età, nazionalità o professione, cercando sostenitori entusiasti e partecipanti attivi per co-creare Jaecoo J5. Questi utenti diventeranno protagonisti della co-creazione, contribuendo alla formazione di una comunità di automobilisti urbani che apprezzano la raffinatezza e la natura. Omoda & Jaecoo offriranno attività esperienziali esclusive come interviste dal vivo, test drive e collaborazioni settoriali, coinvolgendo gli utenti in ogni fase del processo. Gli utenti selezionati avranno l’opportunità di partecipare al tour del marchio in Cina, incontrando il CEO e esplorando la filosofia del marchio mentre sperimentano Jaecoo 5 in anteprima.

Con l’avvio di questo ambizioso progetto globale di co-creazione, Jaecoo 5 si propone di generare un nuovo livello di entusiasmo tra gli appassionati e di inaugurare un ecosistema innovativo dedicato agli utenti che amano la mobilità all’aria aperta. Questo modello, simbolo di un’esperienza unica, mira a integrare la passione per la natura con un design pensato per chi cerca raffinatezza e avventura.

Omoda & Jaecoo rivolgono un caloroso invito a tutti gli amici e sostenitori provenienti da ogni angolo del mondo a unirsi alla co-creazione di Jaecoo 5. L’obiettivo è costruire insieme una comunità globale che condivida valori comuni e contribuisca attivamente alla crescita dinamica del marchio. Con la speranza di avanzare fianco a fianco con utenti di ogni provenienza, il progetto punta a esplorare nuove frontiere della mobilità e a promuovere esperienze diversificate che celebrano l’interazione tra innovazione, natura e dinamismo urbano.

