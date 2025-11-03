Jaguar: la prima auto elettrica della sua nuova era arriverà nel 2026

Jaguar presenterà il suo primo modello completamente elettrico nel 2026, posticipando il lancio rispetto alla fine del 2025 come inizialmente previsto. L’azienda britannica punterà soprattutto sul mercato statunitense per questo nuovo veicolo, nonostante le sfide attuali nel Paese.

Nel 2026 la prima nuova auto elettrica di Jaguar

Il CEO di Jaguar, Rawdon Glover, ha dichiarato a ABC News: “Lo presenteremo l’anno prossimo e inizieremo ad accettare ordini, con consegne che partiranno relativamente presto”. Già a luglio 2025 si era appreso che la casa madre JLR avrebbe rinviato i lanci dei suoi modelli elettrici, inclusa la Range Rover Electric, e ora anche la Jaguar elettrica segue questa strategia.

Per quanto riguarda il design, Glover ha anticipato che il nuovo modello si ispira al linguaggio stilistico del concept Type 00, pur non essendo una riproduzione diretta del prototipo. L’auto promette di coniugare innovazione tecnologica e il tipico carattere Jaguar, segnando un passo importante nella transizione elettrica del marchio britannico.

“Si tratterà di un veicolo molto sportivo. E sarà la Jaguar più potente di sempre”, ha annunciato il CEO della casa inglese che però non ha fornito dati su tecnologia o prestazioni. La conversazione si è invece concentrata sulla difesa della decisione presa nel 2021 di riallineare radicalmente il marchio.

Glover si propone di spiegare il concept e il design della Type 00, senza limitarsi a una mera provocazione. “Trascorro molto tempo con gli appassionati di Jaguar. Quando si ha il tempo di spiegare e spiegare a fondo perché la Type 00 ha questo aspetto, capiscono”, ha affermato Glover. “Direi che la stragrande maggioranza dei clienti è positiva”.

5/5 - (1 vote)