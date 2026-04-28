Freelander 8: il SUV nato da Chery e Jaguar Land Rover debutta a Pechino

Si chiama Freelander 8 ed è il primo modello di serie del neonato brand Freelander, frutto della joint venture tra il Gruppo Chery e Jaguar Land Rover. Si tratta di un SUV di grandi dimensioni, con l’anima spiccatamente da fuoristradista, che ha fatto il suo debutto in anteprima mondiale al Salone di Pechino 2026, in vista del lancio sul mercato cinese previsto entro la fine dell’anno, al quale seguirà una strategia commerciale da modello globale, con un espansione progressiva che lo porterà, nel 2027, a debuttare anche in Europa.

Il Freelander 8, primo modello dei sei che il nuovo marchio anglo-cinese ha in programma di lanciare nel corso dei prossimi cinque anni, è un imponente e robusto SUV full-size con linee decise e grintose che riprendono in modo fedele le forme squadrate e massicce della Freelander Concept 97, il prototipo presentato qualche mese fa e che prefigurava la versione di serie appena svelata a Pechino.

Linee nette e forme squadrate

La veste estetica del Freelander 8 propone un’anteriore verticale con griglia chiusa, come di consuetudine per i modelli elettrificati, con gruppi ottici di forma rettangolare che si integrano alle linee spigolose della carrozzeria. Le superfici lisce e continue delle fiancate sottolineano il carattere minimalista del design, mentre alcuni dettagli come come le protezioni sporgenti sui passaruota e le barre sul tetto ne evidenziano la vocazione da veicolo versatile e pronto per l’avventura in off-road.

Con tecnologia Huawei per Adas di ultima generazione

Tra gli aspetti caratterizzanti del Freelander 8 c’è l’avanzata dotazione di tecnologie di ultima generazione di cui dispone, anche grazie alla collaborazione con affermati player hi-tech come Huawei, come nel caso dei sistemi di guida assistita che beneficiano della tecnologia ADS 5 con lidar a 896 linee che consente alla vettura di “leggere” in modo estremamente preciso e accurato l’ambiente circostante. Altra tecnologia di punta di questo SUV è il sistema i-ATS, una soluzione che, sfruttando sensori e telecamere, permette al veicolo di riconoscere il fondo stradale e reagire automaticamente di conseguenza per adattare assetto e trazione alle condizioni di guida del momento.

Interni all’insegna del minimalismo funzionale

Gli interni del Freelander 8 puntano su un’impostazione minimal e tecnologica, con prevalenza di display digitali e pochi tasti fisici. Al centro delle plancia troviamo un schermo “sospeso” per l’infotainment affiancato dal quadro strumenti digitali posto dietro al volante. A bordo del SUV c’è anche la ricarica wireless per smartphone, mentre la configurazione modulabile dei sedili posteriori consente al Freelander 8 di adattarsi alle necessità del momento, passando da veicolo per i viaggi in famiglia a mezzo di trasporto per grandi carichi e oggetti ingombranti.

Con motori full electric, plug-in hybrid e range extender

A livello tecnico, il primo SUV del marchio Freelander si basa sulla nuova piattaforma modulare denominata iMax, che consente di integrare diverse tipologie di alimentazione. Il Freelander 8 proporrà una gamma di motorizzazioni elettrificate composta da versione 100% elettrica, ibrida plug-in e range extender, con quest’ultima che sfrutterà un’architettura a 800 V garantendo la ricarica ultra-rapida che permetterà alla batteria, sviluppata in collaborazione con CATL, di ricaricarsi fino ad una potenza di 350 kW. Insomma le carte per provare a ritagliarsi uno spazio importante nel segmento sembrano esserci tutte.

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