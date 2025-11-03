Premio Auto Europa 2026: annunciate le sette finaliste [FOTO]

L’UIGA, Unione Italiana Giornalisti Automotive, in collaborazione con una giuria di opinion leader ha designato le sette auto finaliste che si contenderanno il Premio Auto Europa 2026.

L’elenco dei modelli in corsa per il titolo

La shortlist delle sette vetture in lizza per conquistare il Premio Auto Europa 2026, ambito riconoscimento che annualmente dal 1987 viene assegnato annualmente alla vettura più significativa della produzione europea sulla base dei requisiti di innovazione, design, qualità ed economia di esercizio, è piuttosto variegata. L’elenco dei modelli che parteciperanno alla fase finale di Auto Europa 2026 è composta da: Audi Q3, BMW X3, Dacia Bigster, FIAT Grande Panda, Jeep Compass, Mercedes CLA e Renault 4 E-Tech Electric.

La proclamazione del vincitore il 10 e 11 novembre

Sono dunque queste le vetture in corsa per l’assegnazione del riconoscimento che avverrà nella due giorni del 10 e 11 novembre 2025, presso la sede di Bosch Italia. A decretare il vincitore saranno i voti dei giornalisti specializzati che compongono l’UIGA e della giuria forma dagli opinion leader e dal pubblico, che potrà esprimere il proprio parere e votare collegandosi al link (già attivo) sul sito di premioautoeuropa.it.

