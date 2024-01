Jeep protagonista al raduno internazionale 4×4 Città di Gradisca

Jeep anche quest’anno sarà protagonista al raduno internazionale 4×4 Città di Gradisca. Si tratta dell’evento che si svolge tutti gli anni e che è ormai arrivato all’edizione numero 36. Quest’anno l’evento si terrà dal 2 al 4 febbraio. Questa manifestazione richiama sempre un gran numero di appassionati e anche quest’anno dunque si attende il pubblico delle grandi occasioni.

Alla 36esima edizione dello storico evento dedicato all’off-road non poteva mancare Jeep

Ovviamente Jeep non poteva certo mancare con la sua tecnologia 4xe Plug-In Hybrid. Questa innovativa tecnologia ibrida plug-in è presente nei SUV Compass e Renegade, prodotti in Italia, che hanno segnato l’inizio del percorso del marchio verso la mobilità sostenibile, offrendo “emissioni zero” durante la guida in modalità completamente elettrica, insieme alla sicurezza offerta dalla trazione eAWD adatta a tutti i terreni. La gamma si completa con l’iconica Wrangler 4xe, il modello Wrangler più potente, efficiente, sostenibile e tecnologicamente avanzato mai introdotto in Europa, e con la Grand Cherokee 4xe, l’ammiraglia del marchio proposta per la prima volta in versione Plug-In Hybrid.

Il programma prenderà il via venerdì 2 febbraio con l’arrivo dei primi partecipanti già durante la mattinata, seguito dal loro posizionamento nella spaziosa piazza centrale di Gradisca. Lo start ufficiale avverrà sabato mattina dopo il taglio inaugurale della manifestazione da parte delle Autorità locali e sarà dato da Miss Friuli-Venezia Giulia.

Tutti i veicoli fuoristrada si presenteranno sulla rampa di partenza per la foto rituale. Successivamente, partiranno per il grande tour indicato nel road-book bilingue, italiano e inglese, con un tracciato iniziale unico di circa 6 km, che successivamente si dividerà tra “base” e “classico”. Nel tardo pomeriggio, è previsto il rientro a Gradisca d’Isonzo dove nella sala Bergamas si terranno le premiazioni dei club partecipanti e dei piloti.

Rate this post