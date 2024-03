Quattro nuovi concept Jeep all’Easter Safari 2024 [FOTO]

Jeep ha annunciato che all’Easter Safari 2024, giunto alla sua 58esima edizione a Moab nello Utah mostrerà quattro nuove concept car. Questo evento si terrà sino al prossimo 31 marzo. Si tratta di quattro concept unici. Il nuovo modello Wrangler Low Down si ispira al concetto del 2009 chiamato Lower 40 e presenta un potente motore 392 V-8. Il modello Wrangler 4xe Willys Dispatcher combina la tecnologia avanzata del sistema ibrido plug-in 4xe con un design che richiama i fuoristrada civili dei primi tempi dopo la guerra.

Easter Jeep Safari 2024: la casa americana svelerà quattro nuove concept car

I due modelli JPP, chiamati High Top e Vacationeer, sono rispettivamente basati sulla Gladiator e ispirati alla Grand Wagoneer. Entrambi sono equipaggiati con motori a sei cilindri: un V-6 Pentastar da 3,6 litri per l’High Top e un Hurricane Twin Turbo 510 per il Vacationeer. Bill Peffer, Senior Vice President e Resposabile di Jeep per il Nord America ha dichiarato: “Ogni anno, più di 20.000 appassionati di Jeep convergono a Moab nello Utah, per l’Easter Jeep Safari, un evento che rappresenta il palcoscenico ideale per presentare i nuovi concept Jeep”.

“Qui, in questo scenario unico, gli amanti del marchio 4×4 più iconico al mondo si riuniscono per celebrare la loro passione comune, Dalla tecnologia dell’elettrificazione 4xe alla straordinaria potenza del motore 392, i concept Jeep 4×4 di quest’anno incarnano la versatilità della Wrangler più performante di sempre, rivolgendosi a un vasto pubblico di clienti.

Mike Koval, Vicepresidente senior per il Nord America di Mopar Service, Parts and Customer Care ha invece affermato: “Non vediamo l’ora di introdurre una nuova serie di concept in grado di affrontare alcune delle piste più impegnative del mondo. Ciò è possibile grazie alla presenza dei nostri più recenti componenti e accessori, personalizzati e testati direttamente in fabbrica”.

