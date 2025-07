Kia EV5: il SUV medio realizzato per gli automobilisti europei [FOTO]

La Kia EV5 è il SUV medio elettrico del marchio coreano. Un segmento in grande crescita in Europa ed è per questo motivo che la vettura è stata progettata specificatamente per il mercato del Vecchio Continente. Con un design robusto e raffinato, ampio spazio all’interno dell’abitacolo ed un’ampia batteria, per arrivare ad un’autonomia fino a 530 chilometri.

“Abbiamo progettato EV5 pensando ai nostri clienti europei – ha dichiarato Pablo Martínez Masip, vicepresidente prodotto – Dalla versatile disposizione dei sedili alle prestazioni della batteria garantite in ogni stagione dell’anno, al robusto stile SUV, ogni dettaglio riflette le aspettative uniche dei conducenti europei che cercano non solo funzionalità ma anche stile e raffinatezza”.

Le caratteristiche

A livello estetico, la EV5 propone un design robusto ma raffinato, pensato per i gusti europei. Presenta una silhouette squadrata e imponente, che sottolinea il family feeling con la più grande EV9, un montante posteriore prominente e la firma luminosa “Star Map” di Kia all’anteriore e al posteriore. I cerchi vanno da 18 a 20 pollici, a seconda della versione prescelta.

L’abitacolo propone un ambiente con materiali ecocompatibili e con sedili con funzioni di massaggio per il conducente, supporto lombare a quattro vie, riscaldamento e ventilazione. Non manca, ovviamente, la tecnologia, con il Panoramic Wide Display che combina un quadro strumenti da 12,3 pollici, uno schermo di infotainment da 12,3 pollici e un display del climatizzatore da 5,3 pollici. Il sistema di climatizzazione è a tre zone e sono presenti numerosi vani portaoggetti.

Autonomia

Con un pacco batteria da 81,4 kWh, la EV5 dispone di un’autonomia completamente elettrica fino a 530 chilometri, calcolati secondo il ciclo standard (WLTP), ed una capacità di ricarica dal 10 all’80% in 30 minuti. È disponibile la guida one Pedal e, con lo Smart Regeneration System Plus, vengono utilizzati i dati di navigazione per regolare automaticamente la frenata e la velocità in base a incroci, variazioni dei limiti di velocità e altri elementi di guida.

Grazie alla ricarica bidirezionale, inclusa la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) che offre fino a 3,6 kW di potenza, l’elettrica Kia consente ai conducenti di utilizzare la batteria del veicolo per alimentare e ricaricare dispositivi esterni tramite una presa interna o un adattatore esterno.

