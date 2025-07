Ecco come gli italiani immaginano l’auto ideale secondo una ricerca

In Italia, l’84% degli automobilisti afferma di possedere un’auto adatta alle proprie esigenze: il 62% si dice “abbastanza soddisfatto”, mentre il 22% la considera addirittura “l’auto ideale”. Un livello di soddisfazione che supera quello registrato in Germania (19%), Francia (17%) e Spagna (14%). Eppure, una parte significativa di utenti è ancora alla ricerca dell’auto ideale, immaginata come un giusto compromesso tra sicurezza e prezzo accessibile. Non sorprende, quindi, che modelli come Fiat Panda e 500 restino tra i preferiti dagli italiani. I dati emergono da una ricerca condotta da Nielsen Media Germany per conto di Autohero, tra i principali player europei nella compravendita online di auto usate, svolta nel maggio 2025.

Il rapporto qualità-prezzo è il principale criterio per definire l’auto ideale secondo il 58% degli intervistati

Per la maggioranza degli italiani (58%), l’equilibrio tra costo e qualità è la priorità nella scelta dell’auto ideale. Un dato che risulta ancora più marcato tra le donne (62%), rispetto al 53% degli uomini. La sicurezza si conferma un altro aspetto determinante (56%), specie per chi viaggia con la famiglia. Il design non è da meno (54%), a conferma di quanto l’estetica continui a pesare nelle decisioni d’acquisto. A seguire, la tecnologia: il 49% degli intervistati, soprattutto uomini (56%), cerca auto dotate di sistemi intelligenti e funzioni connesse. Il marchio ha ancora un certo valore (33%), mentre la sostenibilità resta sullo sfondo: solo il 26% degli italiani la considera una priorità, percentuale simile a quella di Germania (21%) e Spagna (28%), ma ben lontana dal 49% della Francia.

“I dati emersi da questa indagine mostrano un’elevata soddisfazione tra gli automobilisti italiani nei confronti del proprio veicolo” – osserva Donald Shehu, Director Retail Italia di Autohero. “L’idea di auto ideale cambia in base all’età: i più giovani puntano su sportività e design premium, mentre chi è nato prima degli anni ’90 privilegia comfort e funzionalità. Tuttavia, c’è un elemento che accomuna tutti: il valore per il prezzo. Con Autohero offriamo un’ampia selezione di auto verificate e ricondizionate, coniugando qualità e convenienza”.

