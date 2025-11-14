Kia Stonic 2025: due motori, prezzi da 22.800 euro [FOTO]

Dopo la presentazione dello scorso settembre, ora per la Kia Stonic è tempo di arrivare sul mercato italiano. Il crossover, infatti, sarà protagonista del porte aperte del 29-30 novembre, nelle concessionarie del marchio coreano. Due motorizzazioni, in attesa dell’arrivo della versione GPL, tre allestimenti ed un listino prezzi per il nostro Paese, a partire da 22.800 euro.

Gli allestimenti

Abbiamo già parlato di tutte le novità, in precedenti articoli, così ci soffermiamo sugli allestimenti disponibili per l’Italia. Quello d’ingresso è denominato Urban ed è già piuttosto ricco, comprensivo di fari a LED anteriori e posteriori, cerchi in lega da 16”, volante e pomello del cambio rivestito in Kia Tex Premium e sedili in Kia Tex Essential. Non manca un pacchetto già completo di ADAS, oltre al nuovo schermo centrale da 12,3 pollici ed al cluster a cristalli liquidi da 4,2 pollici.

L’allestimento intermedio Style introduce il clima automatico, i cerchi in lega da 17“, i vetri posteriori oscurati, gli indicatori di direzione nelle calotte degli specchietti e la vernice. Infine, il top di gamma GT-Line propone alcuni dettagli stilistici esclusivi, come il nuovo logo GT-line, il design diverso dei paraurti anteriori e posteriori, con inserti in tinta carrozzeria, gli specchietti in high glossy black, i sedili con design dedicato in Kia Tex Classic e il volante a tre razze.

Motori e prezzi

La Kia Stonic 2025 è disponibile con motore 1.0 benzina da 100 CV o mild-hybrid da 115 CV, quest’ultimo anche con cambio DCT a 7 rapporti, oltre al manuale di serie. Il listino prezzi parte da 22.800 euro per il propulsore termico, mentre l’elettrificato attacca da 26.250 euro.

Fino al 31 dicembre, è disponibile uno sconto fino a 5.350 euro con finanziamento da 129 euro/mese, come offerta di lancio, ed all’interno della versione Style saranno inclusi smart key, EPB, drive mode select, supervision cluster da 12,3, piastra wireless di ricarica e due porte USB posteriori.

