Kia Telluride 2026: svelata la seconda generazione del SUV [FOTO]

Novità estetiche e nei contenuti, da annunciare i motori

di Fabio Cavagnera11 Novembre, 2025

Ad oltre sei anni dal debutto, la Kia Telluride si rinnova, con la presentazione della seconda generazione. Si tratta del grande SUV del marchio coreano, dedicato al mercato americano, aggiornato dal punto di vista del design e degli interni. Non sono stati, invece, ancora forniti i dati tecnici, che presumibilmente arriveranno con il debutto pubblico al Salone di Los Angeles.

Le novità

La casa asiatica ha fornito le prime immagini di una vettura di successo, che è più grande rispetto alla generazione uscente, grazie ad una lunghezza aumentata di 5,8 centimetri, con un passo più lungo per dare maggiore agio agli occupanti. Non mancano le novità estetiche, in particolare nel frontale, dove si nota in primo piano una nuova mascherina, per abbracciare l’aggiornamento dello stile Opposite United. Lateralmente si notano le maniglie a scomparsa, mentre, nel posteriore, la linea di cintura ascendente incontra le ampie superfici dei parafanghi per conferire al veicolo una presenza imponente, con il paraurti scolpito per suggerire la natura da fuoristrada.

Anche all’interno dell’abitacolo si notano delle novità, con uno stile pulito e l’eliminazione quasi totale dei tasti fisici. Le superfici fluide richiamano i contorni naturali, mentre le texture effetto legno aggiungono calore e una sensazione organica. I dettagli in vero metallo enfatizzano precisione e ampiezza, mentre le maniglie di sostegno ne sottolineano l’aspetto robusto. Non manca la tecnologia, con l’ampio schermo curvo per quadro strumenti e infotainment.

Uscita

Aspettando di conoscere i dati tecnici, attesi il 20 novembre all’apertura di LA Auto Show 2025, la nuova Tellirude arriverà nelle concessionarie USA nella seconda metà del 2026.

Foto: Kia Telluride 2026 - Foto ufficiali

