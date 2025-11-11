Black Month 99, il Black Friday Volkswagen dura tutto novembre: Polo, Taigo e T-Cross da 99 euro al mese

Volkswagen Italia sceglie di trasformare il mese del Black Friday in un vero e proprio “Black Month”, lanciando una campagna promozionale inedita che punta a dominare il segmento B con un’offerta aggressiva e ad alto impatto mediatico. Polo, Taigo e Nuova T-Cross vengono infatti proposte a 99 euro al mese, grazie alla formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen, e con un TAN dello 0,99%, una soluzione studiata per attirare nuovi clienti in una fase di competizione sempre più serrata.

Il Black Friday Volkswagen dura tutto il mese

Il concept creativo della campagna ruota attorno al numero 99, elemento chiave sia dell’offerta sia dello spot televisivo. Il claim — “Ci sono 100 modi per rendere unico il Black Friday. Quest’anno, 99 te li dà Volkswagen” — introduce una narrazione ironica e dinamica. Nello spot, una serie di garage mostrano acquisti tipici dei Black Friday passati: un set da DJ, un tapis roulant, un simulatore di guida. La chiusura è affidata a una Nuova T-Cross R-Line nel vivace colore Grape Yellow.

Per la prima volta nel settore automotive, la campagna integra un’attività esclusiva con Amazon: cercando “Volkswagen” sulla piattaforma si accede a una pagina dedicata, pensata per raccogliere l’interesse degli utenti e indirizzarli al sito ufficiale del marchio.

La campagna pubblicitaria viene diffusa su TV, radio, piattaforme di streaming video/audio, siti di news e sport, oltre che sui social, con contenuti dedicati al valore dell’offerta. Nel dettaglio, a novembre è possibile scegliere Polo 1.0 80 CV, Taigo 1.0 TSI 95 CV e Nuova T-Cross 1.0 TSI 95 CV in allestimento Edition Plus con anticipo compreso fra 4.700 e 5.300 euro e 23 rate da 99 euro. Inclusi anche l’estensione di garanzia Extra Time 2 anni (o fino a 80.000 km) e 20.000 km di percorrenza.

Rate this post