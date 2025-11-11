Black Month 99, il Black Friday Volkswagen dura tutto novembre: Polo, Taigo e T-Cross da 99 euro al mese

Volkswagen Italia ha deciso di lanciare un’offerta senza precedenti su Polo, Taigo e Nuova T-Cross

di Andrea Senatore11 Novembre, 2025

Volkswagen

Black Month 99, il Black Friday Volkswagen dura tutto novembre: Polo, Taigo e T-Cross da 99 euro al mese

Volkswagen Italia sceglie di trasformare il mese del Black Friday in un vero e proprio “Black Month”, lanciando una campagna promozionale inedita che punta a dominare il segmento B con un’offerta aggressiva e ad alto impatto mediatico. Polo, Taigo e Nuova T-Cross vengono infatti proposte a 99 euro al mese, grazie alla formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen, e con un TAN dello 0,99%, una soluzione studiata per attirare nuovi clienti in una fase di competizione sempre più serrata.

Il Black Friday Volkswagen dura tutto il mese

Il concept creativo della campagna ruota attorno al numero 99, elemento chiave sia dell’offerta sia dello spot televisivo. Il claim — “Ci sono 100 modi per rendere unico il Black Friday. Quest’anno, 99 te li dà Volkswagen” — introduce una narrazione ironica e dinamica. Nello spot, una serie di garage mostrano acquisti tipici dei Black Friday passati: un set da DJ, un tapis roulant, un simulatore di guida. La chiusura è affidata a una Nuova T-Cross R-Line nel vivace colore Grape Yellow.

Per la prima volta nel settore automotive, la campagna integra un’attività esclusiva con Amazon: cercando “Volkswagen” sulla piattaforma si accede a una pagina dedicata, pensata per raccogliere l’interesse degli utenti e indirizzarli al sito ufficiale del marchio.

Black Month 99, il Black Friday Volkswagen dura tutto novembre: Polo, Taigo e T-Cross da 99 euro al mese

La campagna pubblicitaria viene diffusa su TV, radio, piattaforme di streaming video/audio, siti di news e sport, oltre che sui social, con contenuti dedicati al valore dell’offerta. Nel dettaglio, a novembre è possibile scegliere Polo 1.0 80 CV, Taigo 1.0 TSI 95 CV e Nuova T-Cross 1.0 TSI 95 CV in allestimento Edition Plus con anticipo compreso fra 4.700 e 5.300 euro e 23 rate da 99 euro. Inclusi anche l’estensione di garanzia Extra Time 2 anni (o fino a 80.000 km) e 20.000 km di percorrenza.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news Volkswagen

Foto

Peugeot Polygon Concept - Foto ufficiali Lamborghini Arena Breil Abarth 1000 Hyundai Nexo 2026 - Foto ufficiali Volkswagen ID Unyx 08 Mercedes GLB 2026 - Anticipazioni 12-11-2025 Maserati Meccanica Lirica - Modena 2025 Kia Telluride 2026 - Foto ufficiali Galleria 2025-11-11 12-49 10 Anni ConfCommercio Mobilita - Ritorno al Futuro Peugeot - Fortnite - Polygon City Island Mercedes-AMG GLA 35 2027 - Foto spia 11-11-2025 Tutte le foto