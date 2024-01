Kia: tornano i Green Talks sul cambiamento climatico e la sostenibilità

La sostenibilità ed il cambiamento climatico: questi i temi della seconda edizione dei Kia Green Talks. Si tratta di una rassegna di appuntamenti, ospitati presso il cinema Sant’Anna di Champoluc, per promuovere queste tematiche. Il primo è in programma domani, sabato 27 gennaio, visibile anche in streaming.

“Per noi di Kia è fondamentale continuare a ispirare azioni sostenibili che possano essere concrete e a beneficio delle future generazioni – le parole di Giuseppe Mazzara, capo marketing di Kia Italia – Vogliamo usare la nostra voce e i nostri strumenti per sensibilizzare e creare consapevolezza sulle tematiche ambientali, che riguardano tutti noi e, soprattutto, i cittadini globali di domani”.

I talks previsti per il 2024

Il primo appuntamento verterà sui temi che riguardano il cambiamento climatico e in particolare gli effetti del cambiamento climatico nell’ecosistema montano, con Serena Giacomin (Fisica climatologa, Presidentessa di Italian Climate Network) e Marta Galvagno (Ricercatrice di ARPA Valle d’Aosta Area Sostenibilità Ambientale e Cambiamenti Climatici).

Il secondo è previsto per sabato 10 febbraio, con protagonisti la scienza e la montagna, con l’intervento dal titolo “Storia e segreti di un fiocco di neve” di Michele Freppaz (Professore ordinario di pedologia e nivologia Università di Torino). Una settimana più tardi Irene Borgna (Responsabile dell’educazione ambientale per le Aree Protette delle Alpi Marittime) interverrà sull’abitare e l’economia delle terre alte.

L’ultimo Green Talks è programmato per sabato 30 marzo ed avrà come tema l’evoluzione dei ghiacciai valdostani e degli ecosistemi montani, con Marco Cattaneo (Direttore National Geographic e Le Scienze) e la Fondazione Montagna Sicura. Tutti gli appuntamenti saranno moderati da Emanuele Bompan, direttore del magazine Materia Rinnovabile, e saranno visibili in streaming anche su YouTube di Kia Italia.

