Lancia Corse HF: in Spagna al via la stagione FIA ERC 2026

Dopo il primo squillo vincente nel Mondiale WRC2 sulle strade della Croazia, per Lancia Corse HF è già il momento di voltare pagina e concentrarsi su un nuovo capitolo della stagione 2026. Dal 17 al 19 aprile, infatti, il marchio italiano sarà al via del FIA ERC, il Campionato Europeo Rally, serie continentale articolata su sette appuntamenti che accompagneranno team ed equipaggi dalla primavera fino alla fine di ottobre. Un debutto atteso, che segna un ulteriore passaggio nel percorso di rilancio sportivo del brand e che conferma l’ambizione di Lancia di ritagliarsi un ruolo da protagonista anche nel panorama europeo.

Lancia Corse HF schiera Andrea Mabellini e Virginia Lenzi con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale

A guidare l’attacco principale del Team Lancia Corse HF saranno Andrea Mabellini e Virginia Lenzi, chiamati a portare in gara la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Per l’equipaggio italiano si tratta di una stagione che si apre con obiettivi chiari e importanti. Lo scorso anno, infatti, Mabellini e Lenzi hanno chiuso il FIA ERC al terzo posto assoluto, risultato che rappresenta una base solida da cui partire per provare ad alzare ulteriormente l’asticella. Con i colori ufficiali Lancia Corse, la coppia punta ora a migliorare quella posizione e a inserirsi con continuità nella lotta per le zone più nobili della classifica generale.

Per Mabellini, pilota di ACI Team Italia, il campionato europeo non rappresenta certo una novità. Quella che sta per iniziare sarà infatti la sua settima stagione nella serie continentale, un bagaglio di esperienza che può rivelarsi determinante in una competizione lunga, articolata e tecnicamente molto varia. Al suo fianco, come sempre, ci sarà Virginia Lenzi, copilota e compagna di vita, con cui negli anni ha costruito un’intesa consolidata e ormai riconosciuta nel paddock internazionale.

Accanto all’esperienza di Mabellini, Lancia Corse HF affiderà parte del proprio progetto europeo anche alla freschezza e al potenziale di Francesco Dei Ceci. Il ventunenne pilota, anch’egli inserito nel programma ACI Team Italia, affronterà la sua seconda stagione nel FIA ERC con la Lancia Ypsilon Rally4 HF. Dei Ceci arriva a questo appuntamento con credenziali interessanti, forte del titolo di Vice Campione Italiano Rally Junior 2024, e potrà contare al suo fianco sull’esperienza trentennale di Danilo Fappani, navigatore di lungo corso chiamato a supportare la crescita del giovane talento italiano lungo i difficili palcoscenici europei.

Ad aprire il calendario 2026 del FIA ERC sarà il 43° Rally Andalucia e Sierra Morena, appuntamento interamente su asfalto che scatterà venerdì 17 aprile alle 20.05 con la Super Special Stage di Cordoba. Un avvio spettacolare, destinato a introdurre una gara intensa e selettiva. La giornata di sabato 18 proporrà sei prove speciali, costruite sulla ripetizione di un loop composto dalla Obejo–Villanueva de Cordoba di 20,9 chilometri, dalla Pozoblanco–Villaharta di 26,1 chilometri e dalla breve ma insidiosa Espiel di 4,8 chilometri.

Il programma della domenica manterrà alto il livello della sfida con altre sei speciali, distribuite sul secondo loop della gara. In calendario ci saranno la Obejo da 8,95 chilometri, la Villaviciosa, destinata a essere la prova più lunga del rally con i suoi 27,05 chilometri, e la Villanueva del Rey di 13,6 chilometri, che fungerà anche da Power Stage conclusiva prima dell’arrivo finale a El Arenal. Un percorso completo, capace di mettere alla prova velocità, precisione e gestione tattica degli equipaggi sin dalle prime battute del campionato.

La presenza Lancia sulle strade spagnole, peraltro, non si limiterà ai due equipaggi ufficiali. Nella categoria Rally2 sarà al via anche il finlandese Tuukka Kauppinen, navigato da Sebastian Virtanen, al volante della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Per loro si tratta della prosecuzione di un percorso di crescita iniziato con segnali incoraggianti nella passata stagione, vissuta con la sorella minore Rally4 nel FIA ERC 2025.

Saranno invece quattro le Lancia Ypsilon Rally4 HF presenti al via della gara spagnola. Oltre alla vettura ufficiale affidata a Dei Ceci e Fappani, scenderanno in prova speciale anche Tommaso Sandrin con Andrea Dal Maso, Aatu Hakalehto con Niklas Heino e Paul Evrard con Maxime Roulland. Un contingente numeroso che conferma la volontà del marchio di costruire una presenza diffusa e competitiva, sia sul fronte dei programmi ufficiali sia in quello dei clienti sportivi.

Dopo l’esordio in Andalusia, la stagione del FIA ERC proseguirà con il Royal Rally of Scandinavia, in Svezia dal 22 al 24 maggio. Successivamente sarà la volta del Rally di Roma Capitale, in programma dal 3 al 5 luglio, prima del Rally di Polonia previsto dal 24 al 26 dello stesso mese. La seconda metà della stagione porterà poi squadre ed equipaggi al Barum Czech Rally dal 14 al 16 agosto, al Rali Ceredigion nel Regno Unito dal 4 al 6 settembre e infine al Rally Five Cities North of Portugal, ultimo appuntamento in calendario dal 23 al 25 ottobre.

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