Lancia Corse HF, nuova guida per il ritorno nei rally: Luca Martello è il nuovo responsabile

Lancia apre un nuovo capitolo nel percorso di rilancio della propria attività sportiva. Il marchio ha annunciato la nomina di Luca Martello a Responsabile di Lancia Corse HF, ruolo che diventerà operativo a partire dal prossimo Rally Due Valli. Il passaggio di consegne, anticipato al Rally del Ciocco, vedrà Martello subentrare in via definitiva a Eugenio Franzetti, figura centrale nella fase di riavvio del progetto racing del brand.

Luca Martello assume la responsabilità di Lancia Corse HF a partire dal prossimo Rally Due Valli

La nomina arriva in un momento particolarmente importante per Lancia, impegnata a ricostruire con attenzione la propria presenza nelle competizioni. Il ritorno del marchio nei rally non è infatti una semplice operazione celebrativa, ma parte di una strategia più ampia, pensata per ridare forza a un’identità sportiva che ha pochi eguali nella storia dell’automobilismo. Dopo aver accompagnato il rilancio di Lancia Corse HF e aver gestito per alcuni mesi entrambe le responsabilità, Franzetti, oggi Global Director Marketing & Communication di Alfa Romeo, lascia il testimone a una figura cresciuta all’interno del mondo Lancia.

Luca Martello, nato ad Aosta il 28 gennaio 1991, è entrato nel Gruppo nel 2016 e lavora nell’universo Lancia dal 2020. In questi anni ha seguito da vicino lo sviluppo della Nuova Lancia Ypsilon, accompagnandone l’evoluzione fino all’approdo nelle competizioni. Un percorso che gli ha permesso di maturare una conoscenza diretta del prodotto, del posizionamento del marchio e della nuova ambizione sportiva che Lancia intende costruire passo dopo passo.

Il nuovo incarico si affiancherà alle sue attuali responsabilità di EE Lancia Ypsilon Product Manager. Una doppia prospettiva che può diventare un elemento di continuità tra il prodotto di serie e il programma sportivo, soprattutto in una fase in cui la nuova generazione di Ypsilon rappresenta il simbolo del rilancio del marchio anche fuori dai rally.

Il primo appuntamento significativo per Martello sarà il Rally Due Valli, dove terrà a battesimo anche il Trofeo Lancia Rally6. La nuova iniziativa amplia la presenza del marchio nel motorsport e rafforza l’obiettivo di Lancia di diventare una piattaforma concreta per la crescita dei giovani talenti. Il trofeo si inserisce in una visione che punta non solo a riportare il nome Lancia nelle prove speciali, ma anche a costruire un percorso formativo per piloti emergenti.

“Assumere la responsabilità di Lancia Corse HF è per me motivo di grande orgoglio e una sfida che accolgo con entusiasmo e senso di responsabilità”, ha dichiarato Martello. Il manager ha sottolineato il valore unico del marchio nel mondo dei rally, capace di unire storia, passione, carattere e una visione chiara del futuro. Raccogliere l’eredità di Franzetti significa, nelle sue parole, dare continuità a un lavoro costruito con competenza, energia e dedizione.

Nel suo nuovo ruolo, Martello seguirà da vicino i principali appuntamenti del programma sportivo Lancia in Italia e in Europa. L’obiettivo è presidiare ogni fase del progetto rallystico, dalla formazione dei nuovi piloti fino allo sviluppo dei programmi più ambiziosi. La nascita del Trofeo Lancia Rally6 rappresenta in questo senso un passaggio strategico, perché consolida la presenza del brand nel panorama rallystico e crea un legame diretto con le nuove generazioni.

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