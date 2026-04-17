Peugeot accoglie gli appassionati a Imola in occasione del WEC dal 17 al 19 aprile

Il FIA WEC 2026 riparte da Imola, uno dei circuiti più amati e simbolici per chi vive il motorsport con passione. Ed è proprio qui, all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, nel weekend del 17-19 aprile, che Peugeot sceglie di iniziare la nuova stagione mondiale, portando con sé entusiasmo, aspettative e la consapevolezza di aver costruito qualcosa di sempre più concreto negli ultimi anni.

Peugeot inaugura la stagione del FIA WEC 2026 a Imola e incontra il pubblico con le nuove 408, 208 GTi e 308

Per il Team Peugeot TotalEnergies questa sarà la quarta stagione nel Mondiale Endurance, un percorso cresciuto passo dopo passo, senza scorciatoie. I risultati ottenuti raccontano bene questa evoluzione: il primo podio nel 2023, il secondo nel 2024 e altri due piazzamenti importanti arrivati nel finale del 2025. Un cammino fatto di lavoro, esperienza e progressi costanti, che oggi consente alla squadra di guardare al nuovo campionato con maggiore fiducia.

La tappa di Imola, quindi, non rappresenta solo l’esordio stagionale, ma anche un momento chiave per capire a che punto sia il progetto Peugeot dopo il lavoro svolto durante l’inverno. In un campionato sempre più competitivo, iniziare bene può contare molto, non soltanto per la classifica, ma anche per dare slancio all’intera stagione.

Ma a Imola Peugeot non sarà protagonista soltanto in pista. Il marchio francese avrà infatti un ruolo importante anche nella Fan Zone, dove porterà uno spazio pensato per accogliere il pubblico e far conoscere più da vicino il proprio universo, fatto di competizione, innovazione e stile. Per gli appassionati italiani sarà anche l’occasione di vedere da vicino alcune novità molto attese.

Tra queste c’è la nuova Peugeot 408, una fastback elegante e originale, capace di distinguersi per linee decise e una forte personalità. A colpire sono soprattutto dettagli come la scritta Peugeot illuminata sul posteriore e il logo luminoso anteriore, elementi che ne rafforzano l’identità visiva. Accanto al design, la 408 punta anche sulla versatilità, con motorizzazioni elettrica, ibrida plug-in e ibrida 48 Volt. Grande attenzione anche per il ritorno di una sigla che ha fatto la storia del marchio: GTi. A Imola il pubblico potrà vedere da vicino la nuova Peugeot 208 GTi, modello che raccoglie l’eredità di vetture leggendarie come la 205 GTI e la reinterpreta in chiave moderna.

La nuova 208 GTi si presenta con numeri molto interessanti: 280 CV e uno 0-100 km/h in 5,7 secondi. Ma il suo carattere non si ferma alle prestazioni. Il lavoro su assetto, carreggiate, differenziale, freni e pneumatici racconta una vettura sviluppata per offrire piacere di guida vero, con un’impostazione pensata per coinvolgere chi è al volante. Nello stand Peugeot sarà presente anche la nuova 308, proposta con una gamma ampia e trasversale, che include versioni elettriche, Plug-In Hybrid, Hybrid 48 Volt e diesel, oltre alle carrozzerie 5 porte e Station Wagon. Una compatta pensata per adattarsi a esigenze diverse, mantenendo sempre una forte identità stilistica.

A completare l’esperienza ci sarà anche il simulatore di guida della Peugeot 9X8, che permetterà agli appassionati di immergersi ancora di più nel mondo dell’Endurance e di vivere, almeno in parte, le sensazioni dei piloti impegnati nel mondiale. Un modo diretto e coinvolgente per rafforzare il legame tra Peugeot, la pista e il suo pubblico.

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