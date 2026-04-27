Lancia fa festa alle Canarie: Rossel firma il secondo successo consecutivo nel WRC2

Lancia conferma il suo momento d’oro nel Mondiale Rally WRC2. Sulle strade tecniche e imprevedibili del Rally Islas Canarias, quinto appuntamento della stagione iridata, Yohan Rossel e Arnaud Dunand hanno portato la Ypsilon Rally2 HF Integrale a un nuovo successo, dando continuità alla vittoria ottenuta in Croazia. Per il 31enne francese è una conferma di forza e maturità: un bis che vale il comando della classifica WRC2 e rafforza il ruolo di Lancia Corse HF tra i protagonisti assoluti della categoria.

Dominio dell’equipaggio francese al Rally Islas Canarias con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale

Rossel ha costruito la propria gara con autorità fin dalla prima giornata, imponendo un ritmo elevatissimo e mettendo subito pressione agli avversari diretti. Il momento decisivo è arrivato con una serie di cinque prove speciali consecutive chiuse con il miglior tempo, un parziale che ha permesso all’equipaggio francese di scavare un margine importante e di impostare il resto del rally con maggiore controllo. Alla fine saranno sei gli scratch complessivi su 18 prove speciali, dato che fotografa bene la qualità della prestazione.

Il Rally Islas Canarias, del resto, si è confermato un banco di prova selettivo. Le condizioni meteo hanno reso la gara particolarmente complessa, alternando pioggia, asfalto scivoloso, sole, caldo e tratti abrasivi tipici dell’isola vulcanica. In uno scenario così mutevole, la differenza l’hanno fatta la lettura della strada, la gestione delle gomme e la capacità del team di trovare il giusto equilibrio negli assetti. Proprio su questi aspetti Lancia Corse HF ha costruito una delle chiavi del weekend, portando nuovamente la Ypsilon Rally2 HF Integrale sul gradino più alto del podio.

Per Lancia si tratta di un risultato dal valore tecnico e simbolico. Il ritorno del marchio torinese ai vertici del rally prosegue con segnali sempre più concreti, e la doppietta personale di Rossel tra Croazia e Canarie rafforza l’immagine di una squadra già competitiva nella categoria. La Ypsilon Rally2 HF Integrale, alla prova di fondi e condizioni molto differenti, ha mostrato affidabilità, velocità e una notevole capacità di adattamento.

Soddisfazione espressa anche da Roberta Zerbi, CEO Lancia, che ha definito la vittoria di Rossel “motivo di grande orgoglio” e una conferma della competitività della vettura nel campionato WRC2. Zerbi ha sottolineato il valore del lavoro di squadra e il significato sportivo del risultato, indicandolo come “un segnale forte” del ritorno di Lancia ai massimi livelli del rally. Non è mancato un riferimento alla passione dei tifosi, sempre più coinvolti nel nuovo capitolo sportivo del marchio.

Rossel, dal canto suo, ha raccontato un weekend quasi perfetto. “È una sensazione fantastica tornare a vincere dopo la Croazia”, ha dichiarato il pilota francese, evidenziando la bontà della scelta degli pneumatici e del set-up. Il portacolori di Lancia Corse HF ha poi rimarcato il lavoro del team e del copilota Dunand, decisivi nella costruzione di una gara solida. Nella seconda giornata, ha spiegato, l’equipaggio ha continuato a spingere prima di passare a una fase di gestione, resa tuttavia complicata da una lotta molto serrata alle spalle.

Buona anche la prova dell’altro equipaggio ufficiale Lancia, formato da Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov. La loro gara è stata condizionata da un episodio nella PS5, dove il sottosterzo ha fatto perdere terreno rispetto alle posizioni di vertice. Gryazin, però, ha confermato ancora una volta la propria capacità di rimonta: nella seconda giornata ha recuperato posizioni, chiudendo la tappa a ridosso della top 5 e conservando poi la sesta posizione finale.

Il pilota ha definito il weekend “a tratti frustrante ma anche positivo”, riconoscendo che i problemi tecnici hanno pesato sul risultato finale. Tuttavia, la vittoria in una prova speciale e il passo mostrato nel corso del rally rappresentano elementi incoraggianti in vista dei prossimi appuntamenti.

5/5 - (1 vote)