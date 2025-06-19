Lancia si aggiudica il premio “A Star is Back” per il suo Rinascimento

Giovedì 12 giugno, a Vienna, si è svolta la 24ª edizione della cerimonia di gala degli Autobest Awards, durante la quale Lancia ha ricevuto il nuovo premio “A Star is Back”. Assegnato per la prima volta da una giuria internazionale di 31 giornalisti provenienti da tutta Europa, il riconoscimento è stato creato per valorizzare il rilancio di marchi iconici. L’edizione inaugurale è andata alla casa piemontese, in omaggio al suo Rinascimento e al ritorno nel competitivo segmento premium.

La giuria, composta da 31 giornalisti specializzati, ha scelto Lancia per il suo Rinascimento

Il Rinascimento di Lancia ha preso ufficialmente il via alla fine del 2023, con la presentazione del concept Pu+Ra HPE, l’introduzione del nuovo logo e una rinnovata identità di marca. Questo ambizioso progetto decennale mira a proiettare l’eredità del brand nel futuro, fondandosi su quattro pilastri chiave: design, tecnologia, sostenibilità e qualità. La prima concretizzazione è la Nuova Ypsilon, lanciata a febbraio 2024, disponibile in versione ibrida e 100% elettrica, con l’elegante Edizione Cassina. Il rilancio prosegue ora con due novità: la sportiva Ypsilon HF e l’allestimento HF Line, che rafforzano la doppia anima del brand, tra lusso e performance elettrificate. La sigla HF tornerà anche su Gamma e Delta.

Il ritorno di Lancia nel motorsport è iniziato prima ancora che sulle strade, grazie alla Ypsilon Rally4 HF, che ha debuttato nel Rally Regione Piemonte nell’aprile 2025. In seguito, ha preso parte a eventi storici come il Targa Florio e il Rally Due Valli, inaugurando il Trofeo Lancia: un campionato monomarca con un premio di 360.000 euro e un sedile ufficiale nel team Lancia Corse HF per il miglior giovane. Con 212 CV, cambio sequenziale e lo sviluppo firmato anche da Miki Biasion, ha già conquistato oltre 90 team. Parallelamente, Lancia rinnova la rete showroom e lancia la nuova Gamma nel 2026.

Luca Napolitano, CEO di Lancia, impossibilitato a presenziare alla cerimonia a causa di impegni precedenti, ha dichiarato: “Ricevere questo premio è motivo di grande orgoglio per tutto il team ed è il segnale inequivocabile che la strada intrapresa sia quella giusta: una rinascita fatta di visione, eleganza, innovazione e rispetto per la nostra storia. L’accoglienza ricevuta dalla Nuova Ypsilon, il ritorno nel mondo dei rally e i nuovi showroom in Europa: tutto ci dice che Lancia è tornata.”

