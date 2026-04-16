Lepas alla Milano Design Week: design, tecnologia e stile per la mobilità del futuro

Milano si prepara ad accogliere il debutto europeo di Lepas, nuovo marchio di veicoli a nuova energia del Gruppo Chery, che nel mese di aprile 2026 sceglie la Milano Design Week per presentarsi al pubblico internazionale. Una cornice non casuale, ma perfettamente coerente con il posizionamento del brand, che punta a coniugare innovazione, linguaggio estetico e visione contemporanea della mobilità.

Il 20 aprile a Milano fa il suo debutto europeo Lepas L6

Con il tema “Here’s to Elegance”, l’evento milanese segna un passaggio strategico nella costruzione dell’identità europea di Lepas. Il marchio si presenta infatti con una filosofia precisa, riassunta nel concetto “Technology with Warmth, Elegance Without Boundaries”: una dichiarazione che mette al centro l’idea di una tecnologia capace di dialogare con le persone, superando la dimensione puramente funzionale per trasformarsi in esperienza, stile di vita e qualità quotidiana.

Per Lepas, l’eleganza è un principio guida, un valore che attraversa ogni aspetto del progetto: dalla forma del prodotto all’interazione con l’utente, fino alla visione industriale che sostiene lo sviluppo del marchio. In questa prospettiva, estetica e funzionalità non sono mondi separati, ma componenti di una stessa idea di mobilità, pensata per essere evoluta, accessibile e profondamente umana.

Il concetto di Lepas Elegant Technology sintetizza proprio questo approccio. Si tratta di una tecnologia progettata non come fine, ma come strumento per accompagnare una vita in movimento all’insegna dell’armonia, del comfort e della semplicità d’uso. Una filosofia che prende forma anche attraverso il linguaggio stilistico “Leopard Aesthetics”, sviluppato da un team globale di designer d’élite e integrato nella piattaforma intelligente LEX, architettura energetica completa e versatile sulla quale il brand intende costruire il proprio futuro.

Il debutto europeo di Milano rappresenta così molto più di una presentazione di prodotto. Per il Gruppo Chery, il lancio di Lepas segna l’inizio di una nuova fase, in cui il marchio punta ad affermarsi come riferimento per una mobilità elegante e sostenibile, capace di parlare a un pubblico internazionale sempre più attento al design, all’innovazione e ai valori legati alla transizione energetica.

Durante la Milano Design Week, LEPAS presenterà in anteprima europea Lepas L6, SUV compatto di nuova generazione che interpreta in chiave contemporanea il concetto di efficienza. Il modello combina tecnologia ibrida plug-in, prestazioni dinamiche, comfort elevato e un’attenzione particolare alla sicurezza, proponendosi come una sintesi tra razionalità tecnica e ricerca stilistica. Con questo debutto, il brand amplia il proprio racconto dopo la prima apparizione italiana avvenuta lo scorso settembre al Salone dell’Automobile di Torino, dove aveva mostrato l’ammiraglia Lepas L8.

L’evento milanese sarà anche l’occasione per svelare più da vicino il linguaggio progettuale del marchio e la sua idea di “Elegant Technology”, nata all’interno di un ecosistema di innovazione internazionale. Lepas intende inoltre aprire un dialogo con protagonisti del design, dell’arte e della tecnologia, esplorando nuove possibilità per una mobilità che non sia solo sostenibile, ma anche espressione di gusto, identità e benessere.

In una città come Milano, dove creatività e industria si incontrano da sempre, Lepas sceglie quindi di raccontare la propria visione guardando oltre il prodotto. “Drive Your Elegance” rappresenta dunque l’ambizione di costruire un linguaggio condiviso, in cui la mobilità a nuova energia smette di essere percepita come fredda e tecnica per diventare esperienza raffinata, emozionale e vicina alle persone.

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