Lepas: tre nuovi modelli globali svelati al Salone di Pechino 2026

Il Salone di Pechino 2026 sta proponendo numerose novità, non solo per il mercato locale o asiatico, ma a livello globale. Un appuntamento sempre più importante nel panorama mondiale, a cui ha partecipato anche Lepas. Il brand del Gruppo Chery ha presentato tre modelli, che arriveranno anche dalle nostre parti: si tratta della L6 EV ed L4 EV pensate per la città e della L6 PHEV, invece, posizionata anche per le lunghe percorrenze, con il motore ibrido plug-in.

“Con i NEV che diventano la norma, cosa può offrire di più un brand? – sono le parole di Zhai Xiaobing, l’amministratore delegato di Lepas – La nostra risposta è semplice: rendere la mobilità più facile, la tecnologia più intuitiva e la vita più rilassata. I NEV non sono più solo una trasformazione tecnologica, stanno diventando uno vero e proprio stile di vita. Lepas è progettato per comprendere meglio come le persone vivono realmente”.

La nuova gamma

Entrando più nel dettaglio delle novità, il marchio cinese ha proposto due modelli 100% elettrici ed uno plug-in, appunto nell’ambito della propria filosofia NEV (New Energy Veichle). Dopo aver portato in Italia nei mesi scorsi il SUV più grande L8, con la sua motorizzazione Super Hybrid ed un’autonomia dichiarata di oltre 1.300 chilometri, l’azienda asiatica si è concentrata principalmente sulla mobilità cittadina, con in primo piano le due nuove auto a zero emissioni. Nell’ambito di un’espansione rapida della propria gamma, per le diverse esigenze dei clienti.

È progettata per la città, infatti, la Lepas L6 EV, grazie alle sue proporzioni basse e larghe ispirate alla Leopard Aesthetics e con una firma luminosa distintiva. Dotato di VPD, H-NOA, Bosch IPB 2.0 e un avanzato Agente IA, consente un’interazione fluida tra guida, parcheggio ed esperienza a bordo. L’abitacolo immersivo integra illuminazione ambientale, fragranze e modalità di guida per un ambiente più confortevole e intuitivo. È la gemella della L6 PHEV, la variante ibrida plug-in presente a Pechino, ma vista anche in Italia alla Milano Design Week 2026.

La novità più importante, comunque, è la Lepas L4. Il nuovo SUV compatto del marchio, il cui arrivo in Europa è atteso nella parte finale di quest’anno. Anch’esso pensato per l’uso urbano, con un design dinamico, combinazioni cromatiche a contrasto e cerchi distintivi. Offrirà una potenza di 160 kW (218 CV) ed un’autonomia di circa 500 chilometri, rendendolo adatto anche alle gite fuoriporta del weekend. All’appuntamento cinese era presente solo la variante elettrica, ma sono attese anche delle versioni ibride, sia full che plug-in, per i nostri mercati.

Dieci modelli nei prossimi tre anni

Questo è solo l’inizio dell’offensiva di Lepas. Infatti, il marchio cinese prevede il lancio di 10 nuovi modelli, sempre NEV, nel corso dei prossimi tre anni. Solo cinque giorni prima di Auto China 2026, l’azienda asiatica aveva completato il suo debutto europeo durante la Milano Design Week. Dall’Europa al mondo, e dal lancio del brand al rollout prodotti, Lepas sta avanzando con una roadmap internazionale importante, per un’espansione molto rapida.

“Da soli si può essere più veloci, ma per arrivare molto più lontano bisogna essere insieme – sono le parole di Yin Tonhyue, presidente di Chery Automobile – Oggi, amici provenienti da 100 Paesi si sono riuniti a Pechino concretizzando la forza della visione globale del Gruppo Chery. Guidati da una visione di lungo periodo, puntiamo alla migliore qualità e al miglior servizio al mondo: siamo ben consapevoli che la qualità è più importante delle vendite, la capacità di innovazione più essenziale del profitto e i nostri partner più importanti della stessa Chery”.

Il Gruppo Chery

Lepas è uno dei brand del gruppo Chery. Con 2,4 milioni di vetture prodotte e più di un milione destinate ai mercati esteri, Chery Corporation è il primo gruppo automotive cinese per esportazioni nel mondo. Fondata nel 1997 con headquarter a Wuhu, Chery è in presente sul mercato italiano con i brand Omoda&Jaecoo ed ora Lepas, proponendo soluzioni di mobilità che spaziano dai tradizionali motori a combustione interna a soluzioni elettrificate super hybrid ed elettriche. Lepas è distribuito in Italia da Omoda&Jaecoo Automotive Italy Srl.

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