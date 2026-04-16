Caro carburanti: i consigli per ridurre i consumi dell’auto

I prezzi dei carburanti sono alle stelle, da quando è scoppiata la guerra in Iran, con la crescita del costo della benzina ed il diesel ampiamente sopra i 2 euro al litro, nonostante lo sconto sulle accise messo in atto dal Governo. Così fare il pieno costa molto di più, diventando una voce di spesa sempre più pesante per le famiglie italiane. Molte delle quali non hanno alternative all’uso della vettura personale per gli spostamenti quotidiani verso il lavoro o le proprie attività.

Sperando che la situazione possa tornare al più presto alla normalità in Medio Oriente, ovviamente non solo per il costo dei carburanti, ci sono alcuni accorgimenti che possono permettere di risparmiare un po’ sulla spesa, diminuendo i consumi e, quindi, dovendo recarsi con meno frequenza dal benzinaio. Dei piccoli cambiamenti nelle proprie abitudini quotidiane, mentre si è al volante della propria vettura, come suggerito dall’esperto di carVertical.

”Bastano alcune semplici accortezze”

“Il carburante è diventato una voce di spesa sempre più pesante per gli italiani, arrivando a costare centinaia di euro al mese. In molti casi, il pieno incide quanto – o più – di altre spese essenziali, complice l’aumento dei prezzi del petrolio – sono le parole di Matas Buzelis, esperto di carVertical – Eppure, anche senza cambiare veicolo, è possibile ridurre significativamente i consumi adottando alcune semplici accortezze nella guida e nella manutenzione”.

La guida e gli orari

Un elemento chiave è lo stile di guida. Utilizzandone uno aggressivo, con accelerate e frenate brusche, può aumentare i consumi fino al 40%, inoltre aumentando l’usura di motore, pneumatici e sospensioni. Al contrario, una guida più dolce e costante riduce l’utilizzo di carburante e l’usura delle componenti, senza incidere in modo significativo sui tempi di percorrenza. Nei percorsi extraurbani, il cruise control può aiutare a mantenere una velocità costante.

Più difficile, soprattutto per chi usa l’auto per recarsi a lavoro, evitare gli orari di traffico intenso, solitamente tra le 7 e le 9 e tra le 16 e le 19. Gli ingorghi, con continui stop-and-go, sono tra le principali cause di consumi elevati, soprattutto in città. Quando possibile, comunque, evitare quegli orari fa risparmiare carburante. Così come pianificare gli spostamenti ed evitare i tragitti brevi, in cui il motore non ha il tempo di raggiungere la temperatura ideale.

Aria condizionata e peso

L’utilizzo dell’aria condizionata non incide solamente sull’autonomia delle auto elettriche, ma anche sui consumi delle vetture termiche: il condizionatore può incidere fino al 30% in più sul carburante. Sebbene sia indispensabile nelle giornate più calde o umide, utilizzarlo solo quando necessario è un accorgimento efficace per contenere le spese.

Più un’auto è pesante, maggiore sarà il carburante necessario per muoverla. Liberare il bagagliaio da oggetti inutili o ingombranti rende il veicolo più efficiente, oltre che più pratico da utilizzare.

La manutenzione del veicolo

Un altro tema fondamentale riguarda la manutenzione del veicolo, non sempre eseguita con costanza e correttamente da molti automobilisti. Le condizioni dell’auto influiscono sull’efficienza e componenti come sensori, motore e sistemi elettronici devono essere sempre in perfetto stato. Anche un piccolo guasto o un condotto intasato o sporco può far aumentare notevolmente i consumi. Oltre al rischio di un danno più grave e costoso per il veicolo.

Infine, è molto importante controllare la pressione degli pneumatici. In primis per la sicurezza della vettura, ma anche per renderla più efficiente. Pneumatici sgonfi aumentano la resistenza al rotolamento, costringendo il motore a lavorare di più. Anche una lieve diminuzione può incidere negativamente, considerando che ogni calo dell’1% comporta una riduzione dello 0,3% dell’efficienza del carburante. Allo stesso tempo, è bene non esagerare: una pressione eccessiva può provocare un’usura irregolare degli pneumatici. Va tenuta la pressione indicata sul libretto di istruzioni da parte della casa automobilistica, con una verifica una volta al mese.

Piccoli accorgimenti, meno consumi

Come potete vedere, dunque, le spese legate al consumo di carburante non dipendono solo dal prezzo alla pompa, ma anche dalle abitudini quotidiane. Con piccoli accorgimenti alla guida e una corretta manutenzione, è possibile ottenere un risparmio concreto e migliorare al tempo stesso l’esperienza complessiva al volante. Oltre ad avere un’auto più efficiente e sicura.

5/5 - (1 vote)