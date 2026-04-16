Con IONIQ Hyundai ridisegna l’innovazione: al centro design e user experience

In un periodo in cui l’automobile sta cambiando pelle, tra sostenibilità, nuove tecnologie e abitudini di guida sempre diverse, creatività e innovazione smettono di essere formule astratte e diventano qualcosa di molto concreto. È anche per questo che la Giornata Mondiale della Creatività e dell’Innovazione, in programma il 21 aprile, assume oggi un significato particolarmente forte come occasione per riflettere su quanto idee nuove e visione progettuale possano incidere nella vita quotidiana.

La firma dell’innovazione Hyundai si chiama IONIQ

Nel settore automotive tutto questo è ancora più evidente. Oggi non basta più costruire auto tecnologicamente avanzate: serve progettare veicoli che siano facili da capire, piacevoli da usare e capaci di accompagnare in modo naturale i ritmi della vita reale. È su questa idea che Hyundai ha costruito negli anni una parte importante della propria identità, trovando nella gamma IONIQ una sintesi particolarmente chiara di questo approccio.

Per il marchio coreano, infatti, creatività e innovazione non sono parole da utilizzare in campagna pubblicitaria, ma un modo preciso di pensare e sviluppare i propri modelli. Al centro non c’è la tecnologia fine a se stessa, ma il modo in cui questa tecnologia riesce a migliorare l’esperienza di chi guida, di chi viaggia e di chi ogni giorno entra in contatto con l’auto. La filosofia “Progress for Humanity” si traduce proprio in questo: fare innovazione partendo dalle persone, cercando di rendere la mobilità più intuitiva, più accessibile e più semplice da vivere.

La gamma IONIQ nasce con questa impostazione. Basata sulla piattaforma dedicata E-GMP di Hyundai Motor Group, è stata sviluppata per offrire un’esperienza diversa, più fluida e più coerente con le esigenze della mobilità contemporanea. Ogni elemento, dagli spazi interni all’efficienza, dal design all’interazione con il veicolo, è pensato per rendere il rapporto con l’auto meno complesso e più naturale. Anche il tema della ricarica viene affrontato in modo pratico. Grazie all’architettura a 800 volt, in condizioni ottimali e con caricabatterie in corrente continua da 350 kW, si può passare dal 10% all’80% in circa 18 minuti.

Il primo modello a raccontare questa visione è stato IONIQ 5. Con il suo stile immediatamente riconoscibile, con gli interni pensati per dare respiro agli occupanti e con un’impostazione che mette insieme comfort, praticità e personalità, la vettura ha mostrato che un’auto elettrica può essere innovativa senza risultare fredda o distante.

Su questa strada si inserisce IONIQ 6, che interpreta il tema in modo ancora più elegante e raffinato. Qui il dialogo tra forma e funzione diventa centrale: la linea aerodinamica non è solo una scelta estetica, ma parte di una progettazione che punta all’efficienza e al piacere di guida. Il recente aggiornamento del modello ne ha accentuato ancora di più il carattere, con uno stile più deciso e una presenza più forte su strada. L’arrivo della versione N Line aggiunge poi una sfumatura più sportiva, senza snaturare l’identità del modello, che resta orientata a offrire un’esperienza di bordo rilassante, curata e piacevole.

A rappresentare il lato più ampio e accogliente della famiglia IONIQ è invece IONIQ 9. In questo caso Hyundai porta la propria idea di mobilità elettrica in una dimensione più spaziosa, più orientata al comfort e alla condivisione del viaggio. È un SUV che mette al centro la qualità della vita a bordo, con interni pensati quasi come uno spazio lounge, dove tecnologia, design e benessere convivono in modo armonico. Non è solo una questione di dimensioni o dotazioni, ma di atmosfera: l’idea è quella di rendere il viaggio un’esperienza rilassata, piacevole, vissuta con naturalezza.

Accanto a questa anima più orientata al comfort, nell’universo IONIQ trova spazio anche una componente più passionale e prestazionale, rappresentata da IONIQ 5 N e IONIQ 6 N. Qui Hyundai porta nel mondo elettrico l’esperienza maturata con il brand N, lavorando non solo sulla performance pura, ma sulle sensazioni, sul coinvolgimento e sul piacere di guida. IONIQ 5 N, primo modello N completamente elettrico, nasce da anni di ricerca, test e sperimentazione, e riesce a mettere insieme due mondi che spesso vengono considerati distanti: quello dell’auto sportiva e quello dell’elettrico da usare ogni giorno. È una vettura pensata per divertire, ma senza perdere praticità.

Con IONIQ 6 N il marchio compie poi un ulteriore passo avanti. In questo caso l’obiettivo sembra essere ancora più preciso: restituire centralità al guidatore anche in un contesto di elettrificazione sempre più avanzata. Non si parla soltanto di accelerazione o dati tecnici, ma di feeling, precisione e capacità della vettura di dialogare con chi è al volante. È una sportività che non si misura solo nei numeri, ma nelle sensazioni che riesce a trasmettere curva dopo curva.

E mentre la gamma continua a consolidarsi, Hyundai guarda già avanti con IONIQ 3. Il debutto annunciato alla Milano Design Week non è una scelta casuale: significa collocare il nuovo modello in un contesto dove design, creatività e innovazione parlano la stessa lingua. Con IONIQ 3, la visione elettrica del brand entra nel segmento delle compatte, con l’obiettivo di avvicinare ancora di più questa filosofia alla vita quotidiana delle persone. Dimensioni più contenute, facilità d’uso, comfort e attenzione allo spazio diventano così gli ingredienti di una proposta che vuole rendere la mobilità elettrica più semplice, accessibile e naturale.

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