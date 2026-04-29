Stellantis potenzia i servizi connessi con Connect One e Plus

Stellantis rivede la propria offerta di servizi connessi e sceglie una formula più semplice, pensata per accompagnare davvero i clienti nell’uso quotidiano dell’auto. La nuova struttura si basa su due pacchetti: Connect ONE, incluso nel prezzo di acquisto del veicolo e valido per 10 anni, e Connect PLUS, disponibile in abbonamento dopo un periodo di prova.

Entrambi i pacchetti si arricchiscono di nuovi servizi

L’idea è rendere tutto più chiaro. Chi acquista o guida una vettura del Gruppo può capire con maggiore facilità quali servizi digitali sono già compresi e quali funzioni potrà eventualmente attivare in seguito. In un momento in cui la tecnologia è sempre più presente a bordo, Stellantis punta a farla diventare qualcosa di pratico e immediato, non un insieme di funzioni difficili da interpretare.

Il pacchetto Connect ONE rappresenta la base dell’offerta e si arricchisce con servizi pensati soprattutto per chi guida veicoli elettrici e ibridi plug-in. Tra questi c’è e-Remote Control, disponibile per tutti i brand Stellantis, che permette di gestire alcune funzioni dell’auto direttamente dallo smartphone. Il conducente può controllare il livello della batteria, seguire l’avanzamento della ricarica e preparare l’abitacolo prima di partire.

È una comodità che si nota soprattutto nella vita di tutti i giorni. In inverno, ad esempio, si può trovare l’auto già calda; in estate, già fresca. Il pre-condizionamento migliora il comfort fin dal primo momento a bordo e, quando la vettura è ancora collegata alla rete elettrica, può aiutare anche a preservare l’autonomia della batteria.

Sempre all’interno di Connect ONE, per Opel e Peugeot arriva e-ROUTES by Free2move Charge, un assistente pensato per rendere più semplice la mobilità elettrica. Il servizio aiuta a pianificare il percorso tenendo conto di diversi fattori: autonomia residua, colonnine disponibili lungo la strada, traffico, distanza da percorrere e stile di guida.

In pratica, il viaggio viene organizzato in modo più realistico. Le soste di ricarica vengono calcolate in base alle esigenze del veicolo e del conducente, un aspetto particolarmente utile nei tragitti più lunghi, quando sapere dove fermarsi e quanta autonomia resta può fare la differenza.

e-ROUTES non si limita quindi a indicare una direzione, ma costruisce un percorso più adatto alle condizioni del momento. Può essere utilizzato direttamente dal veicolo e funziona anche tramite mirroring dello smartphone, quindi resta disponibile anche quando non è presente un navigatore integrato. Stellantis ha lavorato anche sull’interfaccia, rendendola più chiara e facile da consultare. Il percorso viene mostrato in modo più ampio e le informazioni sul traffico sono aggiornate in tempo reale, con segnalazioni su code, rallentamenti e incidenti.

In questo modo il sistema può adattare la pianificazione durante il viaggio e suggerire il tragitto più efficiente. Accanto a Connect ONE, il Gruppo rafforza anche Connect PLUS, il pacchetto aggiuntivo disponibile in abbonamento dopo il periodo di prova. L’offerta include ora, senza costi extra, due servizi pensati per aumentare comfort e sicurezza: Amazon Alexa, con la funzione Alexa Vehicle to Home, e Stolen Vehicle Tracking Assistance.

Con Alexa Vehicle to Home, il conducente può controllare dall’auto i dispositivi smart della propria abitazione compatibili con Amazon Alexa, come luci, termostati e altri sistemi connessi. È un modo per rendere più naturale il passaggio tra casa e vettura, usando semplicemente la voce. Stolen Vehicle Tracking Assistance risponde invece a un’esigenza molto concreta: proteggere meglio il veicolo. In caso di furto, il servizio permette di localizzare l’auto e attivare una modalità di tracciamento utile a supportare le forze dell’ordine nelle operazioni di recupero.

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