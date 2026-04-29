Nissan Formula E Team torna a Berlino: Rowland e Nato pronti alla sfida di Tempelhof

Il Nissan Formula E Team è pronto a tornare in pista questo fine settimana sul circuito dell’aeroporto di Tempelhof, a Berlino, per i Round 7 e 8 del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E 2025/26. Dopo sei settimane di pausa, la squadra giapponese arriva in Germania con l’obiettivo di riprendere il ritmo, ritrovare continuità e trasformare quanto di buono mostrato in qualifica in risultati solidi anche in gara.

Rowland e Nato tornano sul tracciato che ha segnato le loro prime vittorie in Formula E

Berlino è una tappa speciale per la Formula E e per Nissan. La capitale tedesca è infatti l’unica città ad aver ospitato un E-Prix in ogni stagione del campionato, diventando uno degli appuntamenti più riconoscibili del calendario. Gran parte della sua storia elettrica si è scritta proprio a Tempelhof, sull’ex aeroporto trasformato in circuito, un luogo ormai legato in modo profondo all’identità della categoria.

Il tracciato misura 2,343 km e conta 15 curve. È una pista veloce, spettacolare e diversa da molte altre, con giri che restano costantemente sotto il minuto. A renderla ancora più particolare è il fondo in cemento, molto abrasivo, che mette alla prova gomme, assetto e gestione dell’energia. Qui non basta essere rapidi: serve anche trovare il giusto equilibrio tra prestazione, efficienza e controllo della monoposto.

Per Oliver Rowland, Tempelhof ha un significato particolare. Proprio a Berlino, nel 2020, il pilota britannico ha conquistato la sua prima vittoria in Formula E con Nissan. Su questo stesso circuito ha poi ottenuto altri tre podi e, nel luglio 2025, ha vissuto uno dei momenti più importanti della sua carriera, conquistando il titolo di Campione del Mondo FIA Formula E Piloti con due gare di anticipo.

Anche Norman Nato ha un legame forte con Berlino. Nel 2021 il pilota francese ha ottenuto qui la sua prima vittoria nel campionato, completando una rimonta dalla sesta posizione in griglia fino al successo. Quel giorno, alle sue spalle, arrivò proprio Oliver Rowland, oggi suo compagno di squadra nel Nissan Formula E Team.

La lunga pausa dopo le prime sei gare è arrivata in un momento importante della stagione. Il team ha potuto analizzare con calma i dati raccolti, individuare le aree su cui intervenire e preparare con maggiore attenzione la seconda parte del campionato. Finora il potenziale sul giro secco è stato evidente: Nissan è riuscita a portare almeno una monoposto nei duelli di qualifica in ogni appuntamento. Ora la sfida è trasformare quella velocità in punti con entrambe le vetture.

Tommaso Volpe, General Manager Nissan Formula E e Managing Director Nissan Formula E Team, ha sottolineato il valore del lavoro svolto durante la pausa. “Dopo Madrid, la pausa è arrivata nel momento giusto. Abbiamo avuto l’opportunità di analizzare a fondo i dati e lavorare su aspetti che, in Formula E, non sempre è possibile approfondire”, ha dichiarato. Per Volpe, Berlino offre anche un vantaggio importante: essendo il circuito più frequentato nella storia del campionato, mette a disposizione una grande quantità di dati utili per preparare il weekend.

La priorità, ora, è chiara: portare in gara la competitività vista in qualifica. “In qualifica siamo stati competitivi per tutta la stagione, riuscendo sempre a portare almeno una vettura nei duelli. L’obiettivo ora è trasferire questo potenziale anche in gara e trasformarlo in punti validi per entrambe le vetture”, ha spiegato Volpe.

Rowland arriva in Germania con la voglia di ritrovare maggiore continuità dopo un avvio di stagione non sempre lineare. “La pausa mi ha permesso di ricaricare le energie e analizzare gli aspetti positivi delle prime sei gare della stagione”, ha commentato il britannico. Pur ammettendo che Berlino non è sempre stata la sua pista più favorevole, Rowland sa bene quanto Tempelhof abbia contato nella sua carriera. Per il weekend, l’obiettivo sarà partire il più avanti possibile e costruire da lì una gara solida.

Norman Nato guarda invece a Berlino come a un’occasione per confermare i progressi mostrati soprattutto in qualifica. Il francese ha evidenziato il passo avanti compiuto rispetto allo scorso anno, ma anche la necessità di trovare più costanza sulla distanza di gara. “Berlino è una pista speciale per me, il luogo della mia prima vittoria in Formula E, e l’atmosfera è sempre straordinaria grazie al grande entusiasmo dei tifosi”, ha dichiarato.

Sam Bird, pilota di riserva e di sviluppo del team, ha richiamato l’attenzione sugli aspetti tecnici della pista. Il cemento abrasivo di Tempelhof renderà fondamentale la gestione degli pneumatici, mentre il Pit Boost del sabato potrebbe spingere le squadre verso strategie più aggressive. Domenica, invece, la gara potrebbe svilupparsi in gruppo compatto, con la necessità di restare nelle prime posizioni per evitare rischi. Le attività inizieranno venerdì alle 16:00 con le prove libere; qualifiche sabato e domenica alle 11:40, gare alle 16:00.

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