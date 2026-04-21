Lexus TZ: il maxi SUV elettrico in arrivo nel 2027, ecco cosa sappiamo

Nonostante non ci siano ancora conferme ufficiali da parte di Lexus, la registrazione del nome TZ da parte della Casa madre Toyota presso l’Ufficio Brevetti europeo è un indizio concreto sull’arrivo del nuovo SUV elettrico di grandi dimensioni, che avrà fino a 7 posti, del marchio premium giapponese. A rendere la Lexus TZ qualcosa di decisamente più sostanzioso rispetto a delle semplici indiscrezioni ci sono ora anche le prime foto spia che hanno immortalato il prototipo del nuovo modello durante i test stradali.

Sullo stesso pianale del Toyota Highlander EV

La Lexus TZ sarà una versione più lussuosa e accessoriata del futuro “cugino” Toyota Highlander elettrico a tre file di sedili, col quale condividerà la stessa piattaforma. Così come il Lexus TX a tre file annunciato a inizio anno, anche la TZ potrebbe essere proposta nelle medesime due versioni, TZ450e e TZ550e, sigle che indicherebbero capacità delle batteria, livello di autonomia massima e potenza.

Rumors sulle versioni che comporranno la gamma

I dettagli tecnici per il momento rimangono misteriosi, ma prendendo come riferimento la RZ450e già in commercio, la versione più accessibile della Lexus TZ potrebbe adottare una batteria di capacità simile. Toyota ha registrato entrambe le denominazioni TZ450e e TZ550e, anche se è molto probabile che la gamma non si limiterà a queste due opzioni, includendo ulteriori varianti per ciascuna motorizzazione elettrica.

Seguendo l’attuale nomenclatura di casa Lexus, la TZ450e potrebbe essere equipaggiata con una batteria da circa 63,4 kWh, simile a quella della RZ450e a trazione integrale già disponibile sul mercato, mentre la TZ550e potrebbe essere dotata di un pacco batterie più grande capace di garantire un’autonomia superiore.

In arrivo nel 2027 con prezzi attesi da circa 55.000 €

La Lexus TZ, il cui debutto è atteso nel 2027, dovrebbe presentarsi sul mercato con un prezzo di listino che parte da circa 55.000 €, fino ad arrivare a 60.000 € della versioni più ricche e accessoriate.

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