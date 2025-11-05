BYD Flash Charging Technology: ricarica ultra-rapida da 1 MW per 400 km in 5 minuti

Così BYD punta a rivoluzionare la mobilità elettrica eliminando l'ansia da ricarica

di Gaetano Scavuzzo5 Novembre, 2025

BYD sta lavorando per accelerare l’implementazione su larga scala della nuova Flash Charging Technology, la rivoluzionaria tecnologia di ricarica ultra-rapida che ambisce a far compiere un salto epocale alla mobilità elettrica. Grazie a un’innovazione senza precedenti, la Flash Charging Technology di BYD permette di ottenere fino a 400 chilometri di autonomia in appena 5 minuti di ricarica, una velocità quasi paragonabile al tempo necessario per un rifornimento di benzina.

Potenza di ricarica fino a 1 megawatt

La portata innovativa di questa tecnologia sviluppata dal colosso cinese è testimoniata dal picco di potenza di ricarica di 1 megawatt che è in grado di raggiungere il sistema Flash Charging di BYD, ovvero il doppio rispetto agli standard attuali nel settore dell’e-mobility. Un risultato mai raggiunto prima, frutto di anni di ricerca e sviluppo, che ridefinisce il concetto stesso di efficienza e praticità per i veicoli elettrici.

Addio ansia da ricarica

Con la Flash Charging Technology, sistema che deve comunque essere supportato da un’adeguata rete di infrastrutture, BYD fa ulteriori passi in avanti verso l’ambizioso obiettivo di eliminare definitivamente l’ansia da ricarica, abbattendo uno dei grandi ostacoli che finora ha frenato la diffusione dei veicoli elettrici, garantendo un’esperienza di guida elettrica ancora più rapida, praticabile e senza compromessi.

