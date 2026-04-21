Opel Corsa GSE, foto e dettagli del prototipo: debutto al Salone di Parigi 2026

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La Opel Corsa GSE sa come farsi notare nonostante sia ancora un prototipo in fase di sviluppo, che sta portando avanti la messa a punto di questa grintosa versione sportiva e ad alte prestazioni della compatta bestseller del marchio del Fulmine. Con una camuffatura in grado di attirare l’attenzione ad avvolgere il prototipo, la Opel Corsa GSE è protagonista di test e collaudi in pista, condotti sul tracciato del Nurburgring, in Germania, in vista del debutto previsto in autunno, con il nuovo modello della gamma GSE che si svelerà a ottobre, in occasione del Salone di Parigi 2026, e potrà essere ordinata entro la fine dell’anno.

Camouflage tra heritage e modernità

In attesa della presentazione ufficiale, la Opel Corsa GSE si fa guardare col suo particolare camouflage che, come sottolinea il marchio tedesco, è più di un semplice travestimento pratico, ma rappresenta un omaggio estetico alle varianti sportive della Opel Corsa A degli anni ’80.

Unendo tradizione e modernità, la Corsa GSE fa parlare di sé sin dalla fase di test sfruttando un look particolare e distintivo che Andreas Kubis, responsabile del camuffamento dei prototipi e dei veicoli pre-produzione di Opel, descrive così: “Con la camuffatura della nuova Opel Corsa GSE, combiniamo un design classico con un aspetto entusiasmante e orientato all’avanguardia che mette in risalto lo spirito dei nostri modelli GSE. Naturalmente, lo scopo principale del mimetismo è evitare che tutti i dettagli del modello imminente vengano rivelati troppo presto. Con la Opel Corsa GSE, però, ci è stato subito chiaro che questo ‘travestimento’ doveva trasmettere un messaggio. Il suo design sportivo con dettagli in nero, bianco e giallo stimola la curiosità per questa hot hatch, rendendo omaggio anche all’eredità motoristica di Opel”.

Look in nero opaco con decalcomanie gialle e bianche

La Opel Corsa GSE, che come gli altri modelli della famiglia GSE si caratterizza per la capacità di combinare velocità, dinamismo e adrenalina in chiave elettrica, esprime le sue peculiarità già in veste di prototipo. Il colore di base nero opaco della pellicola mimetica che avvolge la Corsa GSE esprime il carattere prestazionale della hot hatch, così fanno le grandi strisce gialle e bianche, complete di scritte GSE, che identificano esplicitamente l’identità del modello. Le strisce sono state disposte in modo date da creare un motivo sportivo a scacchi, con le doppie linee tratteggiate bianche e gialle che sembrano delle raffinate cuciture.

Il tema cromatico risulta familiare agli appassionati del Fulmine, con il distintivo motivo a righe che caratterizzava i sedili sportivi della prima Opel Corsa GSi di fine anni ’80. Le strisce gialle e bianche sulla carrozzeria del prototipo della nuova Opel Corsa GSE traggono ispirazione dal design a scacchi dei rivestimenti dei sedili presenti sulla Opel Corsa SR e sulla Corsa GT della prima generazione della piccola del brand tedesco.

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