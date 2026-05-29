Lynk & Co apre a Bari: inaugurato il primo showroom nel Sud Italia in collaborazione con Autotrend

Lynk & Co continua ad ampliare la propria presenza in Italia, approdando nel sud del nostro Paese con l’inaugurazione del nuovo showroom di Bari. Il nuovo punto fisico, aperto in collaborazione con Autotrend, che arriva dopo l’inaugurazione dello showroom di Milano all’inizio di quest’anno, permette a Lynk & Co di rafforzare la presenza del marchio sul mercato italiano con una rete di vendita in crescita, capace di essere più vicina ai clienti che hanno così l’opportunità ci conoscere da vicina la gamma di veicoli proposta del brand in Italia.

Cresce la rete di punti vendita italiani di Lynk & Co

L’apertura del nuovo shoowrom di Bari rientra nell’ambito della strategia di espansione del brand in Italia, dove Lynk & Co conta ora 18 punti vendita attivi e 50 officine post-vendita integrate nella propria rete di assistenza ufficiale. Grazie all’apertura in Puglia, Lynk & Co avvicina i clienti del Sud Italia e per farlo ha scelto come partner Autotrend, realtà presente sul territori da oltre 30 anni e punto di riferimento consolidato a livello locale, che mette a disposizione un ecosistema integrato di servizi che include vendita e post-vendita, soluzioni di noleggio a breve e lungo termine e servizi assicurativi.

Spazio di 230 mq per i modelli 01, 02 e 08

Il nuovo showroom Lynk & Co presso Autotrend a Bari si estende su una superficie di circa 230 metri quadri ed è stato progettato come uno spazio moderno e innovativo per valorizzare le vetture della gamma del brand. Nel nuovo showroom di Bari, che è stato inaugurato giovedì 28 maggio alla presenza di Sergio Spaccavento, presidente di Autotrend, e Patric Holm, Vice President of Market Area Nordics & South di Lynk & Co International, i clienti possono scroprire i tre modelli che compogono l’offerta del brand sul mercato italiano: il SUV ibrido plug-in Lynk & Co 01, il crossover coupé elettrico Lynk & Co 02 e il SUV PHEV a lunga autonomia Lynk & Co 08.

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