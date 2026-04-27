Lynk & Co GT Concept: debutto a Pechino 2026 della prima granturismo del brand

Lynk & Co ha scelto il Salone di Pechino 2026 per presentare in anteprima mondiale la sua prima GT, un concept che combina design sportivo, forme sinuose e tecnologia avanzata. Realizzato in occasione dei dieci anni del marchio, questo prototipo detta le linea del futuro stilistico e tecnico del brand cinese.

La Lynk & Co GT ha le classiche proporzioni di una moderna granturismo, con presenza d’impatto grazie alle forme muscolose ed un assetto ribassato che la incolla praticamente a terra. Il concept GT di Lynk & Co misura 4,70 metri in lunghezza, 2 m in larghezza e 1,33 m in altezza, mentre il passo è di 2,75 m. Gli esterni di questa sportiva mostrano superfici scolpite che si caratterizzano per i giochi di luce e dei riflessi che cambiano in basa alla prospettiva di dove la si guarda. La carrozzeria è in tinta Apex Blue, con effetto metallo liquido, al quale si combinano dettagli in Spark Yellow a contrasto.

Con interni 2+2 e aerodinamica attiva

Gli interni della Lynk & Co si presentano come un mix di materiali pregiati e soluzioni tecniche di nuova generazione, con un layout dell’abitacolo 2+2, impreziosito dai rivestimenti in pelle bianca Digital Shimmer che esaltano la luminosità dell’ambiente. Non mancano poi gli elementi d’ispirazione racing, come i dettagli in fibra di carbonio Textreme 360 con lavorazione artigianale. La vocazione da sportiva pronta a correre veloce della GT Concept è sottolineato dalla presenza del tasto “+” sulla consolle centrale che, una volte premuto, prefigura un setup votato alla guida sportiva con sospensioni ribassate di 15 mm, attivazione dell’alettone posteriore ed estensione di una serie di appendici aerodinamiche sia all’anteriore che al posteriore che allungano la vettura di 100 mm.

Scatta da 0 a 100 km/h in circa 2 secondi

La Lynk & Co GT Concept è equipaggiata con sistema di trazione posteriore, a cui si affianca un telaio di derivazione dal mondo del motorsport, mentre il “cervello elettronico” che gestisce la dinamica di guida beneficia dell’integrazione dell’intelligenza artificiale. Nella progettazione di questa granturismo sportiva le prestazioni di alto livello sono state una priorità per il brand cinese, come conferma l’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 2 secondi che è in grado di garantire questo ambizioso prototipo.

Feedback community determinante per eventuale futuro di serie

Il processo creativo che ha portato alla nascita della Lynk & Co GT Concept ha visto la collaborazione tra i team europei e cinesi del marchio, con il design della vettura che porta la firma del DNA stilistico svedese del brand. Per capire quale futuro avrà questo prototipo e se ci sarà la possibilità che arrivi in produzione, Lynk & Co ascolterà attentamente il feedback della propria community globale, che conta più di 1,7 milioni di utenti. In base a tale riscontro il brand cinese deciderà se dare seguito o meno ad un modello di serie della GT Concept.

Rate this post