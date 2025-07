Lynk & Co 02 ottiene le cinque stelle Euro NCAP [VIDEO]

Lynk & Co 02 ha conquistato le cinque stelle Euro NCAP ottenendo il miglior punteggio di sempre tra i SUV compatti e attestandosi come il veicolo più sicuro della propria categoria per il 2025.

Un risultato da primatista in sicurezza e affidabilità che conferma come il SUV compatto elettrico del marchio svedese sia in grado di offrire le tecnologia più avanzate, sul fronte della protezione e della sicurezza, in linea con quanto fornito dalla sorella maggiore, l’ibrida plug-in 01, anch’essa capace di conquistare il massimo punteggio delle cinque stelle Euro NCAP.

Pagella da prima della classe con un sorprendente 89% negli Adas

L’elevato livello di sicurezza della Lynk & Co 02 è riscontrato in tutte e quattro le aree di valutazione dei crash test Euro NCAP come testimoniano i punteggi ottenuti. Il SUV compatto elettrico ha ottenuto i punteggi del 90% nella protezione degli adulti, dell’87% nella protezione dei bambini, dell’83% nella salvaguardia di pedoni e ciclisti e dell’89% negli Adas, con quest’ultimo che è il punteggio più alto ottenuto da un veicolo nell’attuale ciclo di valutazione.

Green: “Alziamo i livello di sicurezza per l’intero segmento”

“La sicurezza è sempre stata un pilastro fondamentale della nostra strategia di prodotto e con la Lynk & Co 02 abbiamo alzato il livello non solo per il nostro brand, ma per l’intero segmento”, ha dichiarato David Green, Vice President of Product & Strategy a Lynk & Co International. “Raggiungere la più alta valutazione Euro NCAP mai registrata per un SUV compatto è un segnale della direzione che stiamo seguendo. Mentre continuiamo ad ampliare il nostro portfolio, questo riconoscimento rafforza il nostro impegno nel costruire veicoli non solo innovativi e sostenibili, ma anche tra i più sicuri su strada. È un’anticipazione – ha concluso Green – di ciò che i clienti possono aspettarsi da Lynk & Co, oggi e in futuro”.

