Volkswagen rilancia l’ibrido: Golf e T-Roc aprono la nuova era full hybrid senza ricarica

Volkswagen aggiunge un nuovo tassello alla sua strategia di elettrificazione e lo fa scegliendo una soluzione molto concreta, pensata per un pubblico ampio: il full hybrid. La nuova tecnologia debutterà dal quarto trimestre del 2026 su due modelli centrali per il marchio, Golf e T-Roc, e andrà a posizionarsi tra le attuali versioni mild hybrid e le ibride plug-in. L’idea è offrire un sistema capace di ridurre consumi ed emissioni, permettere tratti di guida in elettrico e, soprattutto, eliminare ogni dipendenza da cavi, prese e colonnine.

Golf e T-Roc inaugurano il nuovo full hybrid Volkswagen

Il nuovo sistema è stato presentato a Vienna, nell’ambito dell’International Vienna Motor Symposium, in programma dal 22 al 24 aprile 2026. Una vetrina tecnica importante, scelta da Volkswagen per mostrare una tecnologia che non vuole sostituire le altre forme di elettrificazione, ma completarle. In gamma continueranno infatti a convivere mild hybrid, full hybrid, plug-in hybrid e modelli 100% elettrici della famiglia ID, così da offrire soluzioni diverse a seconda delle esigenze di utilizzo.

Il punto di forza del nuovo full hybrid è la semplicità. Golf Hybrid e T-Roc Hybrid potranno viaggiare per alcuni tratti in modalità completamente elettrica, ma senza bisogno di ricarica esterna. L’energia viene generata direttamente a bordo, recuperando quella prodotta in frenata e sfruttando il motore benzina turbo, abbinato a un generatore. In questo modo il conducente non deve cambiare abitudini: sale in auto, guida normalmente e lascia che sia il sistema a decidere quando usare il motore elettrico, quando accendere il benzina e quando farli lavorare insieme.

È una tecnologia pensata soprattutto per la guida reale di tutti i giorni. Nel traffico urbano, nelle partenze da fermo, nelle manovre e nelle fasi a bassa velocità, il sistema può utilizzare spesso la sola trazione elettrica. Questo significa maggiore silenziosità, più fluidità e minori consumi proprio nei contesti in cui un motore tradizionale tende a essere meno efficiente. Sulle strade extraurbane e in autostrada, invece, il motore benzina torna protagonista, supportato dall’elettrico quando serve più spinta.

Per Volkswagen, il full hybrid rappresenta una risposta a chi vuole avvicinarsi all’elettrificazione senza dover gestire la ricarica. Le plug-in hybrid restano una scelta valida per chi può collegare l’auto ogni giorno e sfruttare al massimo l’autonomia elettrica. Il full hybrid, invece, parla a chi cerca una soluzione più immediata: consumi più bassi, guida elettrica automatica e nessuna pianificazione legata alle infrastrutture. Anche il costo d’acquisto, rispetto a tecnologie più complesse, può risultare più accessibile.

Sulla Golf, il nuovo sistema sarà riconoscibile dalla denominazione “Hybrid”. Una sigla chiara, che andrà ad affiancare le eTSI mild hybrid e le versioni plug-in eHybrid e GTE. La Casa tedesca amplia così ulteriormente l’offerta elettrificata del suo modello più iconico, mentre la T-Roc Hybrid porterà la stessa logica in uno dei segmenti più richiesti del mercato, quello dei SUV compatti.

Dal punto di vista tecnico, il sistema full hybrid muove l’asse anteriore e si basa su tre componenti principali: il modulo ibrido, il motore benzina turbo 1.5 TSI evo2 e una batteria agli ioni di litio. Il modulo ibrido è il vero centro operativo della trasmissione. Al suo interno trovano posto un motore elettrico dedicato alla propulsione, un secondo motore elettrico con funzione di generatore, l’elettronica di potenza, un differenziale, un cambio a una marcia e una frizione multidisco controllata elettronicamente.

La frizione ha un ruolo fondamentale, perché permette di collegare o scollegare il motore termico dalla trasmissione. Quando non serve, il TSI può restare spento o lavorare solo per produrre energia; quando invece le condizioni lo richiedono, entra direttamente nella catena di trazione. Il sistema comprende anche un compressore elettrico per il climatizzatore e un servofreno elettrico, soluzioni che permettono all’auto di funzionare correttamente anche quando il motore benzina è spento.

La batteria ad alta tensione ha celle NMC e una capacità lorda di 1,6 kWh, un valore tipico per un veicolo full hybrid. È collocata nel pianale posteriore sia della Golf sia della T-Roc, una posizione scelta per integrare la componente elettrica senza compromettere l’equilibrio generale del veicolo. Non si tratta di una batteria pensata per lunghi tragitti a zero emissioni come sulle plug-in, ma per supportare in modo costante ed efficiente il lavoro del sistema ibrido.

Le modalità operative sono tre e vengono gestite automaticamente dall’auto. La prima è la trazione elettrica pura: alle basse velocità il motore benzina resta spento e il veicolo si muove con il solo motore elettrico. È la modalità più utile in città, dove frequenti ripartenze e rallentamenti permettono di sfruttare al meglio l’energia recuperata.

La seconda è la trazione seriale. In questo caso le ruote continuano a essere mosse dal motore elettrico, mentre il 1.5 TSI si accende ma resta scollegato dalla trasmissione. Il benzina lavora in una finestra di funzionamento efficiente e produce energia attraverso il generatore, alimentando il motore elettrico di trazione e aumentando la disponibilità di marcia elettrica.

La terza modalità è la trazione parallela. Qui motore benzina e motore elettrico collaborano direttamente. Il TSI diventa la principale fonte di trazione soprattutto da circa 60 km/h in su, quindi sulle strade extraurbane e in autostrada. L’elettrico interviene come supporto, per esempio in accelerazione, migliorando la risposta e riducendo il carico sul motore termico.

Il conducente potrà scegliere anche tra tre profili di guida. In Eco, la potenza massima del sistema viene limitata al 70% e la funzione boost viene disattivata per privilegiare l’efficienza. In Comfort, tutta la potenza resta disponibile e il boost può intervenire quando necessario. In Sport, invece, la gestione privilegia una risposta più pronta, preparando il sistema a erogare rapidamente la massima potenza disponibile.

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