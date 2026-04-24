Mazda CX-6e protagonista al Salone di Pechino 2026: il SUV elettrificato si prepara la sfida globale

La Mazda CX-6e si mette in mostra al Salone di Pechino 2026, confermando il ruolo sempre più importante della Cina nella strategia elettrificata del marchio giapponese. Presso lo stand Changan Mazda, il SUV è stato presentato nella nuova configurazione Year of the Horse Edition, una proposta che rafforza la presenza del modello in uno dei mercati più competitivi e tecnologicamente avanzati al mondo.

Mazda CX-6e si mostra al Salone di Pechino: il nuovo modello sul mercato in due versioni

Conosciuta in Cina con il nome EZ-60, la Mazda CX-6e rappresenta uno dei tasselli più interessanti della nuova fase del marchio. L’obiettivo è chiaro: portare nel mondo dei SUV elettrificati lo stile Mazda, fatto di linee pulite, proporzioni curate e attenzione al piacere di guida, affiancandolo a tecnologie pensate per le esigenze attuali degli automobilisti.

La gamma prevede due soluzioni. La prima è la versione range extender 200, pensata per chi vuole guidare in elettrico ma desidera anche maggiore tranquillità nei viaggi più lunghi. La seconda è la variante completamente elettrica 600, rivolta a chi cerca una mobilità a zero emissioni locali. Due approcci diversi, ma accomunati dalla volontà di rendere la CX-6e una proposta flessibile e adatta a più profili di utilizzo.

Dal punto di vista estetico, il SUV mantiene un’impostazione moderna e filante. Le proporzioni sono quelle di un modello di taglia media, con una carrozzeria elegante e una forte attenzione all’efficienza aerodinamica. Tra gli elementi più interessanti c’è il sistema a 9 canali d’aria, studiato per accompagnare meglio i flussi attorno alla vettura. Secondo le informazioni diffuse in Cina, questa soluzione contribuisce a migliorare l’autonomia di 41 km, un dato significativo perché dimostra quanto il lavoro sul design possa incidere anche sull’efficienza reale.

Le dimensioni confermano la vocazione familiare del modello. La Mazda CX-6e misura 4.850 mm in lunghezza, 1.935 mm in larghezza e 1.620 mm in altezza, con un passo di 2.902 mm. Sono numeri che promettono un abitacolo spazioso, una buona presenza su strada e un livello di comfort adatto anche ai viaggi più lunghi.

All’interno, l’ambiente punta su tecnologia e cura dei dettagli. La nuova configurazione introduce la possibilità di scegliere interni viola, una soluzione pensata per dare all’abitacolo un carattere più distintivo. La plancia è dominata da un grande display unificato da 26,45 pollici con risoluzione 5K, affiancato da un head-up display 3D senza occhiali da 100 pollici. L’effetto è quello di un abitacolo molto digitale, ma pensato anche per rendere le informazioni più immediate e visibili.

La parte software è stata aggiornata con 12 nuove app integrate nel sistema infotainment, così da rendere l’esperienza quotidiana più completa. Migliora anche il parcheggio assistito personalizzabile, ora in grado di gestire situazioni meno regolari, come spazi irregolari o privi di strisce. A completare il quadro ci sono i sistemi di assistenza alla guida di livello L2.

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