Mazda2 Hybrid si aggiorna: tutte le novità del model year 2026

Dotazione di serie più ricca, nuovi colori carrozzeria e prezzi da 25.500 €

di Gaetano Scavuzzo30 Aprile, 2026

Mazda2 Hybrid

La Mazda2 Hybrid si aggiorna con il debutto del model year 2026 che introduce una serie di novità, in particolar modo arricchendo la dotazione di serie degli allestimenti più in alto in gamma. Oltre agli equipaggiamenti, anche il design è interessato del restyling con una serie di mirati ritocchi estetici, mentre non viene toccata la confermata motorizzazione full hybrid composta dal motore benzina 1.5 litri e da un’unità elettrica, capace di sviluppare 116 CV di potenza complessiva.

Dotazioni più ricche sugli allestimenti Exclusive-Line, Homura e Homura Plus

A rifarsi il look esterno, con alcune novità al design, sono le versioni più ricche della Mazda2 Hybrid, la cui gamma si articola in cinque allestimenti: Prime-Line, Centre-Line, Exclusive-Line, Homura e Homura Plus. Sulla Exclusive-Line la piccola giapponese accoglie fari anteriori e fanali posteriori full LED, a vantaggio di estetica e visibilità. Sulle versioni Homura e Homura Plus invece troviamo invece delle nuovi finiture negli interni con dettagli in nero lucido che vanno a impreziosire diverse elementi dell’abitacolo, come console centrale e pannelli delle portiere.

Mazda2 Hybrid 2026

Tre nuovi colori per gli esterni

L’intera gamma della Mazda2 Hybrid si arricchisce poi di tre nuove tinte per la carrozzeria, ovvero grigio antracite, grigio cielo e verde felce, che vengono proposte tutte in optional al prezzo di 800 euro, portando una ventata di freschezza stilistica sulla piccola vettura elettrificata della Casa nipponica.

C’è il monitoraggio della stanchezza del conducente

Il model year 2026 della Mazda2 Hybrid coinvolge in modo importante la dotazione Adas, ora più completa con l’equipaggio di serie che include anche il Driver Monitoring System, dispositivo capace di monitorare la stanchezza del guidatore. Grazie alla presenza di una telecamera a infrarossi, il Driver Monitoring System di Mazda rileva autonomamente segnali di affaticamento o distrazione del conducente, attivando avvisi visivo e sonori.

Disponibilità e prezzi

La nuova Mazda2 Hybrid è già in produzione da marzo 2026, con i prima esemplari per i mercati europei in arrivo in queste settimane. Per quanto riguarda i prezzi per l’Italia, la Mazda2 Hybrid MY26 viene proposta con un listino che parte da 25.500 € della versione Prime-Line e arriva ai 32.800 € della top di gamma Homura Plus.

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