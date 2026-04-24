Nissan Urban SUV PHEV Concept: caratteristiche e design dal vivo al Salone di Pechino 2026

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Nissan ha scelto il Salone di Pechino 2026 per presentare una serie di interessanti novità che anticipano le mosse che la Casa giapponese si appresta a concretizzare nei prossimi mesi sul mercato cinese. La Cina rappresenta per Nissan un mercato particolarmente importante, non solo in termini di volumi per portare avanti la propria strategia di rilancio ma anche come terreno fertile di sperimentazione per modelli inediti che successivamente potrebbero avere anche un futuro anche fuori dai confini del Paese del Dragone, con magari potenzialità di modelli globali.

Futuro di serie immediato per la Cina

Tra le novità svelate dalla Casa giapponese alla kermesse di Pechino c’è la Nissan Urban SUV PHEV Concept, un prototipo che anticipa un futuro modello dedicato al mercato cinese, e che abbiamo potuto vedere dal vivo, mostrandovi le nostre foto live direttamente dal Salone di Pechino dove stiamo scoprendo le numerose novità svelate dai costruttori, e non solo per il mercato cinese, con diversi nuovi modelli che nei prossimi mesi saranno protagonisti anche in Europa ed in Italia.

Un SUV “cittadino” che guarda alle nuove generazioni

La Nissan Urban SUV PHEV Concept, che si affianca al Nissan Terrano PHEV Concept, altro prototipo destinato a diventare modello di serie, arriverà in versione di produzione entro un anno. Come possiamo apprezzare dagli scatti, la Urban SUV PHEV Concept ha le forme di un SUV compatto che nelle intenzioni di Nissan è stato pensato per i giovani clienti cinesi. Forte di un design che si ispira alla Nissan NX8 e prefigura il futuro linguaggio stilistico della gamma SUV del marchio, questo concept combina tecnologie di elettrificazione avanzate, puntando sull’alimentazione ibrida plug-in, con prestazioni adatte all’uso urbano quotidiano.

Design minimal e raffinato

Progettata per essere protagonista della mobilità cittadina, la Nissan Urban SUV PHEV Concept si caratterizza esteticamente per le linee pulite e minimali che disegna superfici lisce e fluide, con un frontale chiuso con logo Nissan luminoso al centro e gruppi ottici sottili e affilati disposti su due livelli. Oltre alle due aperture laterali sul cofano anteriore spiccano gli stretti specchietti retrovisori digitali e le maniglie delle portiere a filo carrozzeria. A rendere distintivo il posteriore, con spoiler pronunciato che si estende sopra il lunotto, c’è una raffinata firma luminosa high-tech con cinque strisce di diverso spessore che compongono la fanaleria sviluppandosi su tutto il portellone fino a sconfinare su parte della fiancata.

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