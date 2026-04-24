Smart #2 Concept debutta al Salone di Pechino 2026: la city car elettrica riporta il marchio alle origini

Smart torna al centro della scena urbana con la nuova Smart #2 Concept, protagonista ad Auto China 2026. Dopo l’anteprima mondiale del 22 aprile a Pechino, avvenuta durante l’evento globale a porte chiuse “Change of Perspectives”, il prototipo è ora esposto al Salone di Pechino, dove può essere osservato dal vivo nel contesto di una delle rassegne automobilistiche più importanti al mondo. Un debutto particolarmente significativo, perché anticipa la futura city car elettrica a due posti destinata a raccogliere l’eredità della fortwo.

Dal vivo, la nuova Smart #2 Concept mette subito in evidenza proporzioni molto compatte

Il modello rappresenta un ritorno alle origini per Smart, marchio oggi controllato dalla joint venture tra Mercedes-Benz Group e Zhejiang Geely Holding Group. Negli ultimi anni la casa ha ampliato progressivamente la propria gamma con modelli più grandi, come la smart #1, la #3 e la #5. Con la Smart #2 Concept, però, il brand torna a guardare al segmento che lo ha reso celebre: quello delle microcar cittadine compatte, agili e pensate per muoversi con facilità negli spazi urbani.

Dal vivo, la nuova Smart #2 Concept mette subito in evidenza proporzioni molto compatte. La lunghezza è di 2.792 mm, appena 97 mm in più rispetto all’ultima EQ fortwo, uscita di produzione nel 2024. Il passo misura circa 1,9 metri, mentre il raggio di sterzata dichiarato è di soli 6,95 metri. Numeri che raccontano chiaramente la vocazione cittadina del progetto, pensato per garantire grande maneggevolezza nelle manovre e negli spostamenti quotidiani.

Il design, firmato dal team globale Mercedes-Benz, riprende alcuni elementi tipici della fortwo originale, reinterpretandoli in chiave moderna. La carrozzeria a due porte, la configurazione con le ruote agli angoli e la trazione posteriore richiamano direttamente il DNA storico del marchio. La livrea bicolore bianco opaco e oro caldo dona al concept un aspetto più ricercato, mentre gli inserti in pelle contribuiscono a rafforzare l’immagine premium della vettura.

Sotto la carrozzeria trova spazio la nuova Electric Compact Architecture, piattaforma elettrica proprietaria sviluppata da Smart per i modelli più piccoli della gamma. La casa anticipa un’autonomia vicina ai 300 km, un dato nettamente superiore rispetto alla precedente fortwo EQ, che si fermava a circa 135 km WLTP. Importante anche il capitolo ricarica: il passaggio dal 10 all’80% dovrebbe richiedere meno di 20 minuti in corrente continua. È prevista inoltre la funzione V2L, utile per alimentare dispositivi esterni.

Il CEO globale Tong Xiangbei ha presentato la Concept #2 come un tassello fondamentale nell’evoluzione del marchio, sottolineando come oggi Smart punti a offrire un modello per diverse esigenze di mobilità. La futura versione di serie della smart #2 debutterà ufficialmente al Salone dell’Auto di Parigi nell’ottobre 2026, con le prime consegne previste entro la fine dello stesso anno in Cina e in Europa.

La produzione sarà affidata agli stabilimenti Geely in Cina, mentre Mercedes-Benz continuerà a occuparsi dello stile. I prezzi non sono ancora stati comunicati, ma il posizionamento dovrebbe restare nella fascia premium delle piccole elettriche, più vicino a modelli come Renault 5 che alle city car più economiche.

Da segnalare infine che a Pechino Smart ha presentato anche la #6 EHD, berlina fastback con range extender, ma è la Smart #2 Concept a evocare con maggiore forza l’identità originaria del marchio.

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