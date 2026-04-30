Hyundai: presentato il nuovo sistema di infotainment Pleos Connect

Hyundai fa un passo avanti nella tecnologia e presenta il suo nuovo sistema di infotainment Pleos Connect. Integra un ambiente utente ottimizzato per il mobile, completato con un’intelligenza artificiale avanzata, dando così vita a una piattaforma altamente scalabile e intuitiva, con aggiornamenti software OTA (Over The Air). Farà il suo debutto sul modello coreano Grandeur, ma gradualmente sarà implementato in tutte le vetture anche in Europa.

“Pleos Connect è un sistema di infotainment di nuova generazione che offre un’esperienza di mobilità evoluta, combinando una piattaforma mobile con tecnologie avanzate di intelligenza artificiale – sono le parole di Jongwon Lee, Senior Vice President e Head of the Feature & CCS Sub-Division di Hyundai Motor Group – Grazie a Gleo AI e a un app market aperto, gli utenti potranno esplorare appieno il potenziale della mobilità del futuro”.

Un cockpit aggiornato

Innanzitutto, con l’arrivo di Pleos Connect, si aggiornerà il cockpit dei modelli del marchio coreano. Un layout con un ampio schermo centrale, con display panoramico diviso in tre sezioni principali: la prima parte con le informazioni di guida, come velocità e segnalazioni, la seconda un ‘App Screen’ dedicato a navigazione, contenuti multimediali e app di terze parti ed una barra inferiore (Bottom Bar), con accesso rapido alle applicazioni recenti o preferite.

Inoltre, sarà presente un piccolo display davanti al conducente, il quadro strumenti denominato Slim Display, che mostra informazioni chiave come velocità, consumi medi e indicazioni di navigazione direttamente nel campo visivo. Sotto lo schermo centrale, invece, ci saranno alcuni tasti fisici, per un accesso immediato ai comandi principali, senza dover utilizzare il touchscreen. E, con un gesto a tre dita, si possono riorganizzare le finestre o chiudere le app non necessarie.

Le app potranno essere scaricate da App Market, una piattaforma aperta per servizi di terze parti. Servizi come YouTube, Spotify, Essential e Genie sono disponibili direttamente dal sistema, senza bisogno di una connessione tramite smartphone, ma il gruppo prevede di espandere l’offerta per includere servizi di gioco, intrattenimento e gestione dei veicoli attraverso partnership esterne. Per una disponibilità sempre aggiornata, con le app più recenti e popolari.

La navigazione

Il nuovo sistema di infotainment permette alla navigazione di fare un passo avanti, con un modello ottimizzato per diventare più semplice ed efficiente. Il layout dello schermo e i menu sono stati riorganizzati attorno a funzioni principali ad alta frequenza. La grafica complessa è stata ridotta a favore di icone semplici per migliorare la visibilità a colpo d’occhio. La schermata di navigazione non è più fissa. I conducenti possono configurare liberamente il layout, il che consente loro di eseguire contemporaneamente la navigazione e un’altra app sull’ampio display.

Inoltre, il percorso completo e l’orario di arrivo stimato (ETA) sono mostrate in carte fluttuanti per un riconoscimento più intuitivo. Per chiudere, la navigazione propone informazioni in tempo reale, utilizzando una mappa online per aggiornare costantemente le informazioni stradali e guidare il conducente verso il miglior percorso, tra tempistiche e distanza.

L’assistente vocale

Il sistema Pleos Connect proporrà Gleo AI, il nuovo assistente vocale avanzato, basato su un modello linguistico di grandi dimensioni. Al lancio, le operazioni di Gleo AI sono incentrate sul controllo del veicolo e sulle funzioni di comodità. Tuttavia, si prevede che in futuro il sistema sarà collegato a una varietà di servizi applicativi, per consentire ai clienti di utilizzare in modo semplice un’ampia gamma di funzioni dell’app utilizzando solo i comandi vocali.

Entrando un po’ più nel dettaglio, Gleo AI utilizza il contesto conversazionale e di guida per interpretare accuratamente comandi astratti come “navigare lì” o “trovare un ristorante qui vicino” e può riconoscere ed eseguire più comandi, all’interno di una singola richiesta. Potrà anche rispondere alle domande degli utenti su argomenti come notizie, meteo e sport attraverso ricerche sul web, oppure gestire la navigazione, il climatizzatore o le informazioni del veicolo.

In arrivo in Europa

Il sistema Pleos Connect debutterà il prossimo mese di maggio in Corea, sulla nuova generazione di Hyundai Grandeur, seguito da un’implementazione globale progressiva, con la Ioniq 3 come modello di lancio del sistema in Europa. Il gruppo coreano prevede di equipaggiare circa 20 milioni di veicoli Hyundai, Kia e Genesis con Pleos Connect entro il 2030.

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