Mercato auto Europa 2026: +12,5% a marzo, boom di elettriche e ibride

Il mercato automobilistico europeo torna a crescere in maniera significativa, con il mese di marzo che, secondo i dati diffusi da ACEA, grazie a 1.158.136 di immatricolazioni registrate nell’UE, ha chiuso con una crescita del 12,5% rispetto alla stesso mese dell’anno scorso. La forte spinta di marzo ha consentito di chiudere in territorio positivo il primo trimestre 2026, che ha totalizzato 2.822.616 nuove targhe registrate nel Vecchio Continente, pari ad un +4% rispetto al primo trimestre 2025. L’incremento sale al +4,1%, con 3.521.110 unità immatricolate, se si prendere in considerazione l’Europa allargata, includendo EFTA e Regno Unito.

Ibride leader del mercato europeo

Nei primi tre mesi del 2026 le auto ibride elettriche (HEV) hanno confermando il loro ruolo di alimentazione leader, rappresentando il 38,6% del mercato europeo. Nel trimestre, registrando 1.089.421 unità immatricolate, le HEV sono cresciute del 12,8% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, beneficiando di un trend fortemente positivo soprattutto in Italia (+25,8%) e Spagna (+18,5%), così come hanno fatto registrare un incremento anche in Germania (+7,4%) e Francia (+3,1%). Significativa l’accelerazione delle ibride elettriche messa a segno a marzo: 444.835 unità immatricolate nell’Ue, in crescita del 20,1% su marzo 2025.

Performance positiva a inizio anno anche per le ibride plug-in (PHEV), che continuano a crescere, con un incremento del 7,6% rispetto al primo trimestre 2025, arrivando a rappresentare il 9,5% delle nuove immatricolazioni. Nei primi tre mesi del 2026 sono 268.344 le unità PHEV messe su strada, con ancora una volta l’Italia a fare da traino (+110,1% nel nostro Paese) ed una deciso contributo arrivato anche da Spagna (+74,2%) e Germania (+19,3%). Guardando al solo mese di marzo le ibride “alla spina” immatricolante nell’Ue sono stata 105.414, con un crescita del 28,2% sullo stesso mese del 2025.

Elettriche in forte crescita

I numeri rilevano una crescita anche delle auto elettriche (BEV) che nel primo trimestre 2026 raggiungono nel mercato Ue una quota del 19,4%, in rialzo rispetto al 15,2% dello stesso periodo 2025. Le full electric immatricolate in Europa nei primi tre mesi del 2026 sono state 546.937, pari ad un +32,5% sul primo trimestre dello scorso anno. Un incremento ancora più significativo quello di marzo che ha registrato un +48,9%, con 234.532 BEV immatricolate. Trend positivi per le elettriche “pure” si sono registrati nei principali mercati europei: +65,7% in Italia, +50,4% in Francia e +41,3% in Germania. Mentre alcuni Paesi chiudono in negativo, come nel caso del Belgio che segna un leggero calo del 2,3%.

I motori benzina e diesel perdono terreno

Alla crescita delle motorizzazioni elettrificate corrisponde un inevitabile flessione dei motori tradizionali, con le alimentazioni benzina e diesel che, messe insieme, rappresentano il 30,3% delle immatricolazioni, perdendo più di otto punti percentuali rispetto al primo trimestre 2025, quando la loro quota di attestava al 38.2%. Il trend negativo riguarda la vetture a benzina, che registrano un calo del 18,2%, con cospicue flessioni diffuse nei principali mercati: Francia -40,3%, Italia -18,6%, Spagna -18,1% e Germania -16,1%. Da gennaio a marzo nell’Ue le auto a benzina immatricolate si attestano a 636.502 unità, con un quota calata al 22,6% (rispetto al 28,7% del 2025). Discorso simile valido anche per il diesel, con le nuove immatricolazioni che sono scese del 15,7% rispetto a un anno fa, con un quota che rimane al 7,7% del mercato complessivo.

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