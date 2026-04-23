Monopattini elettrici: l’obbligo di assicurazione slitta al 16 luglio, ma dal 16 maggio serve la targa

Ci saranno due mesi di tempo in più per i possessori di monopattini elettrici per mettersi in regola con l’obbligo di assicurazione. Slitta infatti al 16 luglio, rispetto al termine del 16 maggio fissato inizialmente, l’entrata in vigore dell’obbligo di assicurare i monopattini elettrici in Italia, mentre resta confermata al 16 maggio la scadenza entro il quale per circolare in strada sarà obbligatorio dotare il mezzo di targa.

Ad annunciare la novità regolamentativa è una nota congiunta del Ministero delle Imprese e del Made in Italia e del Ministero delle Infrastrutture e dei Traporti che chiarisce il calendario delle nuove disposizioni per i monopattini elettrici: la targa identificativa sarà obbligatoria dal 16 maggio 2026, mentre l’obbligo di dotarsi di un’assicurazione Rc entrerà in vigore dal 16 luglio 2026.

Accolta la richiesta di ANIA che chiedeva più tempo

La decisione di posticipare di due mesi l’obbligo assicurativo, spiegano MIMIT e MIT, accoglie la richiesta dell’Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici (ANIA), che ha segnalato difficoltà tecniche e organizzative nella gestione delle nuove polizze che avrebbe richiesto più tempo rispetto alla decorrenza fissata al 16 maggio. In particolare, le criticità evidenziate riguardano l’adeguamento delle piattaforma informatiche necessarie per emettere le polizze e per garantire lo scambio di dati tra la Motorizzazione e le compagnie assicurative.

Obbligo di targa confermato dal 16 maggio

Resta invece invariata la scadenza del 16 maggio per l’introduzione del contrassegno identificativo, il cosiddetto “targhino“, che consentirà di associare ogni monopattino a un proprietario. Si tratta di un passaggio fondamentale per rendere operativo anche l’obbligo assicurativo, poiché l’identificazione univoca dei mezzi è condizione necessaria per la stipula delle polizze. Dal 16 luglio 2026, oltre all’obbligo di assicurazione, entreranno in funzione anche strumenti di tutela come il Fondo di garanzia per le vittime della strada e il sistema Carta Verde, già in uso per i veicoli a motore. In questo modo verrà esteso anche ai monopattini elettrici un rete di protezione più completa in caso di incidenti.

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