Mercato auto usate 2024: febbraio conferma la crescita, +13,1%

Il mercato delle auto usate in Italia si conferma in crescita. Il mese di febbraio, infatti, ha visto un +13,1% nei trasferimenti di vetture nel nostro Paese, portando la salita oltre il 14% dall’inizio del 2024. Un dato che si sta avvicinando a quelli precedenti la pandemia, visto che è inferiore solo dell’1,9% rispetto al 2019.

Il diesel si conferma al top

Anche nel mese di febbraio, il diesel conferma la prima posizione fra le motorizzazioni preferite nel mercato dell’usato, con il 45,4% (-2,1 p.p.) di quota mercato, al 45,6% nel bimestre; al secondo posto il motore a benzina al 39,1% (-1,0 p.p. e al 39,3% nei 2 mesi). Le ibride occupano la terza posizione con il 7,0% (6,7% nel cumulato).

Ancora quasi nullo, invece, il mercato dell’usato sulle vetture con la spina. Le auto elettriche rappresentano lo 0,6% del totale di passaggi di proprietà, mentre le ibride plug-in arrivano allo 0,8%. Numeri piuttosto prevedibili, sia perché si tratta di mercati giovani sia per le difficoltà di diffusione in Italia di queste vetture.

Lombardia in vetta

Come nei precedenti mesi, l’analisi per regione conferma in febbraio la leadership della Lombardia con il 16,3% dei trasferimenti (+0,6 punti), seguita dal Lazio al 9,5% (-0,6 punti) e dalla Campania al 9,2% di quota (+0,3 punti). Mentre, per quanto riguarda l’anzianità, la quota più ampia è per le vetture oltre i 10 anni di vita (48,2%), anche se sta salendo la quota delle auto tra 6 e 10 anni (16,5%) e quella anche delle vetture appena acquistate (da 0 a 1 anno), ora giunte al 6,7%.

