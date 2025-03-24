Mercato delle auto usate: a gennaio 2025 quinto mese consecutivo di crescita in Italia

Il diesel rimane la motorizzazione leader del mercato delle auto usate in Italia

di Andrea Senatore24 Marzo, 2025

Mercato delle auto usate

Mercato delle auto usate: a gennaio 2025 quinto mese consecutivo di crescita in Italia

Unrae ha comunicato i dati di gennaio 2025 per quanto riguarda il mercato delle auto usate in Italia. Ancora una volta arrivano buone notizie. Infatti a gennaio si è registrato il quinto mese di crescita consecutivo per questo settore. Sono stati esattamente 460.601 i trasferimenti di proprietà avvenuti in Italia nel primo mese dell’anno. Si tratta di un dato che rappresenta una crescita del 2,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno quando invece i trasferimenti erano stati in totale 450.531. 

Il diesel rimane la motorizzazione leader del mercato delle auto usate in Italia

Sempre a proposito del mercato delle auto usate, segnaliamo che a gennaio in Italia la leadership rimane in favore del diesel con il 42,9% di quota. Questa motorizzazione pur rappresentando la più diffusa continua a registrare cali mese dopo mese. Infatti a gennaio ha perso 3 punti percentuali rispetto allo scorso anno. A seguire il benzina con una quota del 39,0% anche in lieve calo. Al terzo posto gli ibridi con il 9%. Poi a seguire Gpl al 5,1% e metano al 2,1%; BEV e plug-in salgono a 0,8% e 1,1%.

A gennaio 2025, i trasferimenti di auto mantengono un quadro stabile, con gli scambi tra privati/aziende che rappresentano il 57,7% (+0,2 punti), mentre quelli da operatore a cliente finale scendono al 38%. Le auto-immatricolazioni crescono leggermente, mentre il noleggio rimane stabile. A livello regionale, la Lombardia resta al primo posto del mercato delle auto usate (15,7%), seguita dal Lazio (9,6%) e dalla Campania (9,5%). L’anzianità delle auto trasferite mostra un calo delle vetture over 10 anni (48,3%) e un aumento delle auto più recenti (22,5% per quelle fino a 4 anni). Per le minivolture, le auto diesel calano al 45%, mentre le ibride salgono al 12,5%.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news

Foto

SWM G01 PRO Hyundai Insteroid Raduno Suzuki 4X4 Volkswagen - Super Hybrid Days Suzuki eVitara Ichi Edition Stellantis - Modelli Salone Auto Torino 2025 Nissan Micra 2025 - Primo Contatto Toyota Corolla Cross 2025 - Foto dinamiche Mercedes-Maybach V12 Edition Sabelt e Ferrari Yacht Tecnomar per Lamborghini 101FT Opel Mokka Electric Coffee Tutte le foto