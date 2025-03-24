Mercato delle auto usate: a gennaio 2025 quinto mese consecutivo di crescita in Italia

Unrae ha comunicato i dati di gennaio 2025 per quanto riguarda il mercato delle auto usate in Italia. Ancora una volta arrivano buone notizie. Infatti a gennaio si è registrato il quinto mese di crescita consecutivo per questo settore. Sono stati esattamente 460.601 i trasferimenti di proprietà avvenuti in Italia nel primo mese dell’anno. Si tratta di un dato che rappresenta una crescita del 2,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno quando invece i trasferimenti erano stati in totale 450.531.

Il diesel rimane la motorizzazione leader del mercato delle auto usate in Italia

Sempre a proposito del mercato delle auto usate, segnaliamo che a gennaio in Italia la leadership rimane in favore del diesel con il 42,9% di quota. Questa motorizzazione pur rappresentando la più diffusa continua a registrare cali mese dopo mese. Infatti a gennaio ha perso 3 punti percentuali rispetto allo scorso anno. A seguire il benzina con una quota del 39,0% anche in lieve calo. Al terzo posto gli ibridi con il 9%. Poi a seguire Gpl al 5,1% e metano al 2,1%; BEV e plug-in salgono a 0,8% e 1,1%.

A gennaio 2025, i trasferimenti di auto mantengono un quadro stabile, con gli scambi tra privati/aziende che rappresentano il 57,7% (+0,2 punti), mentre quelli da operatore a cliente finale scendono al 38%. Le auto-immatricolazioni crescono leggermente, mentre il noleggio rimane stabile. A livello regionale, la Lombardia resta al primo posto del mercato delle auto usate (15,7%), seguita dal Lazio (9,6%) e dalla Campania (9,5%). L’anzianità delle auto trasferite mostra un calo delle vetture over 10 anni (48,3%) e un aumento delle auto più recenti (22,5% per quelle fino a 4 anni). Per le minivolture, le auto diesel calano al 45%, mentre le ibride salgono al 12,5%.

