Mercedes-AMG GT: il fascino della sportiva tedesca tra le strade della Costa Smeralda [FOTO]

Le forme sinuose e sportiva della Mercedes-AMG GT Coupé si esaltano sulle strade della Costa Smeralda, in un’uscita tra le zone più di tendenza dell’estate italiana che porta in Sardegna la vettura che si erge ad evoluzione definitiva di granturismo ad alte prestazioni secondo la tradizione sportiva di Stoccarda.

Riprogettata da zero con una scocca in alluminio composito, la nuova Mercedes-AMG GT ha introdotto per la prima volta la configurazione 2+2 posti, aumentando comfort e spazio interno senza sacrificare le prestazioni.

Il brio di 585 CV esaltati dall’aerodinamica attiva

In Costa Smeralda la Mercedes-AMG GT 63 4Matic+ ha messo in risalto la sportività assicurata dalla spinta del motore V8 biturbo da 4.0 litri in grado di erogare 585 CV di potenza, abbinato alla trazione integrale AMG Performance 4Matic+ e al cambio automatico AMG Speedshift MCT a 9 rapporti che beneficia di frizione in bagno d’olio e funzione Race Start. Ad alzare il livello di precisione e comfort della dinamica di guida della sportiva tedesca ci sono le sospensioni AMG Active Ride Control con stabilizzazione semi-attiva del rollio e l’asse posteriore sterzante.

Dal punto di vista tecnico, spiccano soluzioni d’avanguardia come l’aerodinamica attiva, l’impianto frenante avanzato con dischi compositi, o carboceramici a richiesta, e il differenziale posteriore elettronico. Tra le funzionalità tecnologiche della Mercedes-AMG GT si fa notare anche l’illuminazione affidata al sistema Digital Light che proietta segnali sulla strada.

Fino a 816 CV con la versione E Performance

Capace di combinare prestazioni da pista, eleganza da granturismo e praticità per la guida quotidiana, la Mercedes-AMG GT propone una gamma composta da quattro motorizzazioni. Si parte con la 43 che monta un 2.0 litri quattro cilindri da 422 CV, passando poi alle versioni 63 4Matic+ e 63 Pro 4Matic+ con 612 CV disponibile, fino ad arrivare alla versione più potete di tutte, la E Performance che offre ben 816 CV di potenza sotto il cofano.

