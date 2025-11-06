Mercedes CLA Hybrid: la nuova generazione arriva anche in versione ibrida [FOTO]

La nuova Mercedes CLA arriva ora anche in versione ibrida, con la Casa della Stella che annunciato l’apertura degli ordini sul mercato italiano della nuova CLA Hybrid, che va ad affiancarsi alla versione elettrica che ha tenuto a battesimo il lancio della nuova generazione del modello.

La nuova Mercedes CLA Hybrid si propone in Italia con una gamma variegata composta da tre livelli di potenza, offrendo anche la trazione integrale, e quattro allestimenti, con prezzi che partono da 47.296 € e il via alle consegne previsto per l’inizio del 2026.

Powertrain con nuovo motore termico

La Mercedes CLA ibrida, costruita sull’architettura multi-energia MMA, beneficia dell’apporto del nuovo motore quattro cilindri turbo da 1.5 litri affiancato dalla tecnologia mild-hybrid con motore elettrico da 22 kW supportato da un batteria agli ioni di litio da 1,3 kWh. La nuova CLA Hybrid si muove esclusivamente in elettrico durante la guida cittadina, durante le fasi di veleggiamento, fino a una velocità di 100 km/h e con potenza elettrica richiesta di 22 kW. L’unità elettrica e i relativi componenti del powertrain ibrido sono integrati all’interno del cambio a 8 marce a doppia frizione elettrificata.

Tre livelli di potenza

Sono tre le varianti di potenza disponibili per la nuova Mercedes CLA: si parte con la CLA 180 che dispone di 136 CV di potenza e 200 Nm di coppia massima, capace di uno scatto 0-100 km/h in 8,8 secondi e di una velocità di punta di 218 km/h; salendo nella gamma c’è la CLA 200 con 163 CV e 250 Nm, per uno 0-100 km/h in 8 secondi e velocità massima di 232 km/h, tale motore è disponibile anche con trazione integrale 4Matic (0-100 km/h in 7,9 secondi e velocità massima di 228 km/h); al vertice del listino c’è la CLA 220 con 190 CV e 300 Nm, per uno 0-100 km/h in 7,2 secondi e velocità di punta di 240 km/h, anch’essa disponibile con trazione 4Matic (0-100 km/h in 7,1 secondi e velocità massima di 237 km/h).

Quattro allestimenti

Gli allestimenti della nuova Mercedes CLA Hybrid sono quattro: Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium Plus. Sin dalla versione d’ingresso l’equipaggiamento di serie comprende la griglia radiatore illuminati, i cerchi in lega da 17 pollici, il tetto panoramico e i vetri posteriori oscurati. La dotazione per gli interni prevede il climatizzatore automatico, il quadro strumenti digitale, i sedili anteriori riscaldabili elettricamente con supporto lombare, la telecamera per selfie, il cruise control adattivo, il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco e la telecamera posteriore.

Prezzi

La nuova Mercedes CLA Hybrid si propone con un listino che parte da 47.296 € per la CLA 180 Advanced e arriva fino ai 62.277 € della CLA 220 4Matic Premium Plus.

